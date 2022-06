Windows 11 22H2: So installiert ihr das große Update schon heute

Noch vor dem offiziellen Start steht Windows 11 22H2 jetzt in einer stabilen Preview-Version zum Download bereit. Vor der Installation müssen jedoch einige wenige Weichen gestellt werden, um das "Sun Valley 2"-Update schon heute nutzen zu können. Wir zeigen, wie es funktioniert.

Schritt 1: Anmeldung im Windows-Insider-Programm

Aber warum der Release Preview-Kanal? Im eigentlich empfohlenen Beta-Kanal sowie dem Dev-Kanal werden zukünftig Funktionen des Windows 11 23H2-Updates getestet, das im Herbst 2023 erscheint. Diese Vorabversionen sind deutlich instabiler und anfällig für Fehler, weshalb wir vorrangig die Release Preview-Einstellung empfehlen, die einzig und allein das nahezu finale und deutlich stabilere Windows 11 22H2 enthält.

Schritt 2: Manuelle Suche nach Windows Updates erforderlich

Aufpassen: Während der Anmeldung zum Insider-Programm und der Installation von Windows 11 22H2 muss der PC öfter neugestartet werden. Nutzer sollten im Vorfeld dafür sorgen, dass aktive Programme geschlossen und wichtige Dateien abgespeichert werden. Sollte die Installation einfrieren oder stoppen, empfehlen wir einen Blick in unseren Hinweis zu eventuell inkompatiblen Audio-Treibern . Manchmal muss die Installation schlichtweg nur ein zweites Mal angestoßen werden.

Für den Download des Windows 11 22H2-Updates werden ein Microsoft-Konto und der Zugriff auf das so genannte Windows-Insider-Programm benötigt. Letzteres beinhaltet diverse Vorabversionen von Windows 11, aufgeteilt in die Entwicklungsstadien bzw. Kanäle Dev, Beta und Release Preview.Die Anmeldung zum Insider-Programm ist vergleichsweise einfach. Über die Einstellungen navigiert man in die Menüs "Windows Update -> Windows-Insider-Programm" und schon kann man sich nach wenigen Login-Schritten für eine Insider-Einstellung entscheiden. Hier wählt man den Stand "Release Preview".Konnte der Microsoft-Account erfolgreich mit dem Windows-Insider-Programm verknüpft und der Release Preview-Kanal als Quelle für Vorabversionen ausgewählt werden, steht nun der Download von Windows 11 22H2 an. Dieser erfolgt nicht gänzlich automatisch, er muss manuell angestoßen werden.Hierfür wählt man in den Einstellungen den Menüpunkt "Windows Update" und betätigt die Schaltfläche "Nach Updates suchen". Kurze Zeit später wird euch Windows 11 22H2 zum Download und zur Installation angeboten. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die Möglichkeit, dass euer System nicht (mehr) mit Windows 11 kompatibel ist. Ein aktueller "Bug" sollte allerdings dafür sorgen, dass auch nicht unterstützte PCs das Update erhalten.Per Browser könnt ihr euch im Windows-Insider-Programm einloggen und die passenden ISO-Dateien (Build 22621) für die manuelle Installation herunterladen.