Boeing baut "Doppeldecker", der die Luftfahrt revolutionieren könnte

Passagierflugzeuge sind seit Jahrzehnten unverändert, doch das bedeutet nicht, dass sie nicht verbessert werden können. Ein Konzept nennt sich "Truss-Braced Wing", also verstrebte Flügel. Diese verbrauchen etwa ein Drittel weniger Treibstoff - und Boeing baut nun eine Maschine.

Lange und schlanke Flügel

Noch diverse Fragezeichen

Zusammenfassung Boeing entwickelt eine neue Tragflächenform: TTBW (Transonic Truss-Braced Wing)

Verbraucht etwa ein Drittel weniger Treibstoff als herkömml. Flugzeuge

425 Mio. $ von NASA, 725 Mio. $ von Boeing zur Finanzierung

Tests bis Ende 2020er, Einführung evtl. in den 2030er-Jahren

Lösungsansätze gesucht für Treibstoffplatzierung.

Erreicht höheren Auftrieb & geringeren Luftwiderstand

Die Luftfahrt gilt als einer der größten Klimasünder, doch mit freiwilligem Verzicht wird man hier trotz aller Bemühungen nicht viel erreichen können. Ein vermutlich besserer bzw. zusätzlicher Ansatz ist es, das Flugzeug neu zu erfinden, zumindest ein Stück weit. Und das ist durchaus möglich: Denn der US-Flugzeugbauer Boeing hat gemeinsam sowie auf Anregung der NASA schon vor Jahren eine neue Tragflächenform entwickelt, diese nennt sich Transonic Truss-Braced Wing (TTBW).Dabei handelt es sich um einen verstrebten Flügel, der am Bauch des Rumpfes befestigt ist, das ermöglicht längere und dünnere Tragflächen, die deutlich weniger Treibstoff verbrauchen. Die Idee dahinter: Man erreicht höheren Auftrieb und geringeren Luftwiderstand, wenn man längere und schlankere Flügel mit hoher Streckung einsetzt. Das ist auch der Grund, warum man die Verstrebung (zur Stabilität) benötigt, diese fungieren aber auch als eine zusätzliche Tragfläche - Truss-Braced Wing ist damit eine Art moderner Doppeldecker.Wie hoch die Treibstoffeinsparung tatsächlich sein könnte, ist nicht genau klar. Boeing dachte nach ersten Windkanaltests vor gut einem Jahrzehnt, dass man den Treibstoffverbrauch sogar halbieren kann, mittlerweile ist aber klar, dass das nicht realistisch ist.Aktuell schreibt der Flugzeugbauer in einer Pressemitteilung : "In Verbindung mit den zu erwartenden Fortschritten bei Antriebssystemen, Werkstoffen und Systemarchitektur könnte ein Single-Aisle-Flugzeug mit TTBW-Konfiguration den Treibstoffverbrauch und die Emissionen im Vergleich zu den derzeit effizientesten Flugzeugen dieser Art um bis zu 30 Prozent senken."Allerdings ist das derzeit alles noch Theorie. Um das zu ändern, wird Boeing deshalb eine Prototypmaschine in voller Größe und Ausstattung bauen. Der Hersteller hat von der NASA Mittel in Höhe in 425 Millionen Dollar bekommen, um das Projekt zu finanzieren, Boeing selbst stellt gemeinsam mit Partnern 725 Millionen Dollar zur Verfügung.Die NASA schreibt, dass die Tests für das Projekt bis Ende der 2020er-Jahre abgeschlossen werden sollen, "sodass die im Rahmen des Projekts demonstrierten Technologien und Entwürfe der Industrie als Grundlage für Entscheidungen über die nächste Generation von Single-Aisle-Flugzeugen dienen können, die in den 2030er-Jahren in Dienst gestellt werden könnten."Freilich gibt es hier viele offene Fragen, die gelöst werden müssen, darunter die Platzierung des Treibstoffs, der sich bisher in den Flügeln befindet, und auch praktische Aspekte auf Flughäfen, die aktuell nicht auf so lange Tragflächen ausgelegt sind.