NASA-Video zeigt beeindruckende Vorschau auf die Projekte von 2024

Die NASA muss für ihre Forschung werben

Die US-amerikanische Weltraumbehörde NASA ist auf staatliche Gelder angewiesen und muss auch entsprechend für sich werben. Das betrifft einerseits die Öffentlichkeit, andererseits aber auch die Politik. Eine neue Videovorschau auf die Missionen des nächsten Jahres soll beiden zeigen, dass die Steuergelder gut angelegt sind.Die National Aeronautics and Space Administration, besser unter ihrem Kürzel NASA bekannt, ist eine Bundesbehörde und als solche ist sie auf öffentliche Mittel angewiesen. Diese zu bekommen, ist aber heutzutage alles andere als einfach, denn Raumfahrt ist teuer und liefert nicht immer Ergebnisse, die sofort greifbar sind oder einen praktischen und unmittelbaren Nutzen auf der Erde haben.Das ist sicherlich auch ein Hintergrund des "NASA 2024: Onward and Upward", also "Vorwärts und aufwärts" genannten Videos. Denn dieses hat die Weltraumagentur kurz vor der Jahreswende veröffentlicht und stellt darin alle Projekte vor, die man nächstes Jahr durchführen wird.Auch wenn das vor allem Eigenwerbung ist, so ist es dennoch eine beeindruckende Art von Selbst-PR. Denn die NASA hat im nächsten Jahr tatsächlich viel vor, auf der YouTube-Seite zum Video bzw. in der dortigen Beschreibung sind auch zahlreiche Links zu finden, die die einzelnen Projekte näher vorstellen.Gezeigt werden die Artemis-2-Missionen, die erstmals (wieder) Menschen zum, aber bislang nicht auf den Mond bringen werden - im November 2024 werden vier Astronauten im Orbit des Erdtrabanten für die später für Artemis 3 geplante Landung Tests durchführen. Auf dem Mond landen wird hingegen VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), dieses Gefährt wird am Südpol des Mondes unter anderem nach Wasser suchen.Eine weitere Reise hat die Mission Europa Clipper, diese wird den Jupiter-Mond Europa erforschen, auch hier steht Wasser im Blickpunkt. Auch die ISS ist und bleibt ein Thema, dazu kommen Entwicklungen von SpaceX, Boeing und anderen Partnern. Kurzum: Die NASA hat viel vor und im Video gibt es einen guten Überblick dazu.