Boeing und Airbus fordern eine Verschiebung des 5G-Rollouts

Der 5G-Rollout ist voll im Gange und viele Menschen haben auch schon ein passendes Smartphone. Doch das bedeutet nicht, dass die Kontroversen zu Ende sind. Aktuell haben die Chefs von Boeing und Airbus an die US-Regierung appelliert, einen Teil der 5G-Einführung zu stoppen.

Gefahr für die Luftfahrt?

Microsoft

Dave Calhoun und Jeffrey Knittel sind als Chefs von Boeing und der US-Vertretung von Airbus Schwergewichte der Luftfahrtindustrie und entsprechende Bedeutung hat ein von den beiden gemeinsam verfasster Brief. Dieser ist an die Regierung von US-Präsident Joe Biden sowie Verkehrsminister Pete Buttigieg adressiert und fordert, die für Anfang 2022 vorgesehene Einführung des so genannten C-Bandes bei 5G zu stoppen bzw. zu verschieben.Dieses wollen die US-Mobilfunker AT&T und Verizon am 5. Januar ausrollen, doch die Luftfahrtunternehmen sind der Ansicht, dass das die Sicherheit der Luftfahrt gefährde. "5G-Interferenzen könnten die Fähigkeit von Flugzeugen zum sicheren Betrieb beeinträchtigen" und das hätte "eine enorme negative Auswirkung auf die Luftfahrtindustrie".Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gibt es entsprechende Bedenken nicht nur in der Luftfahrtindustrie, sondern auch seitens der Federal Aviation Administration (FAA). Die US-Luftfahrtbehörde hat bereits Anfang Dezember gewarnt, dass 5G-Inteferenzen zu Flugumleitungen führen könnten.Beim C-Band handelt es sich um das Frequenzspektrum zwischen 4 und 8 Gigahertz, in den USA geht es konkret um den Bereich zwischen 3,7 and 3,98 GHz (via Gizmodo ). Flugsysteme operieren zwischen 4,2 und 4,4 GHz, theoretisch sollte es also zu keinen Überschneidungen kommen. Einige Experten befürchten jedoch, dass sich die beiden Technologien dennoch in die Quere kommen und zu Sicherheitsproblemen bei Flugleitsystemen führen könnte.Die Angelegenheit ist allerdings nicht eindeutig, denn Mobilfunker und der Branchenverband CTIA versichern, dass 5G bzw. das C-Band sicher seien, dort wird das aktuelle Vorgehen der Luftfahrtgrößen als "Panikmache" bezeichnet.