Start geglückt: Boeing Starliner-Raumkapsel auf dem Weg zur ISS

Die Pannenserie des Boeing Starliner scheint beendet. Im zweiten unbemannten Testflug konnte das Raumschiff CST-100 erfolgreich seinen Weg zur Internationalen Raumstation aufnehmen. Das Andockmanöver an die ISS wird in der Nacht auf Samstag (1:10 Uhr) erwartet.

Start des Boeing Starliner CST-100 auf dem Weg zur ISS

Schafft Boeing den Sprung in die kommerzielle Raumfahrt?

Boeing

Vom katastrophalen Versagen im Jahr 2020 bis hin zu peinlichen Pannen im Herbst 2021 soll sich die Entwicklungsgeschichte des Boeing Starliner nun endlich zum Positiven entwickeln. Den Grundstein konnte das US-amerikanische Unternehmen in den frühen Morgenstunden legen. Um 18:54 Uhr Ortszeit (Florida) startete die CST-100 Raumkapsel in Cape Canaveral auf einer Atlas-V-Rakete in Richtung Internationaler Raumstation (ISS).Der unbemannte Flug soll dabei alle Sicherheitsmaßnahmen testen, um eine NASA-Zertifizierung für spätere bemannte Ausflüge ins Weltall zu erhalten. Mit der wiederverwendbaren Raumkapsel will Boeing den Starliner in Zukunft nutzen, um die kommerzielle Raumfahrt zur ISS voranzutreiben. Anstelle von Menschen befördert die CST-100 aktuell eine Fracht von 400 Kilogramm zur ISS, mehr als die Hälfte davon im Auftrag der NASA Verläuft der Flug weiterhin positiv, kann mit einem Andocken an die Internationale Raumstation nach Mitternacht, am Samstag um 1:10 Uhr, gerechnet werden. Auch dabei sollen diverse Tests durchgeführt werden, um sich zukünftig zum Beispiel auf eine spontane Unterbrechung des Andockvorgangs vorzubereiten. Am 25. Mai 2022 wird der Boeing Starliner seinen Rückflug antreten und diverse Bauteile der ISS zur Wartung zurück zur Erde befördern.Die Vorbereitungen und der Start des Orbital Flight Test-2 (OFT-2) konnten im Livestream verfolgt werden, der als Wiederholung auch weiterhin auf YouTube zur Verfügung steht. Das oben eingebettet Video zeigt eine kurze Zusammenfassung des Starts und der Booster-Entkopplung.