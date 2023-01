Microsoft gewährt Beschäftigten in den USA jetzt unbegrenzt Urlaub

Microsoft wird seinen Mitarbeitern in den USA jetzt eine unbegrenzte Zahl von Urlaubstagen gewähren. Allerdings lässt sich diese Regelung nicht mit der deutschen Vorstellung eines Urlaubsanspruchs vergleichen - und gilt hier entsprechend nicht.

Auch mehr Personal Days

Kathleen Hogan, die Personalchefin des Konzerns, übermittelte die Neuerung jetzt in einer Rundmail an die Beschäftigten des Unternehmens. "Wie, wann und wo wir unsere Arbeit machen, hat sich dramatisch verändert", erklärte Hogan in dem internen Memo, das dem US-Magazin The Verge vorliegt. "Und da wir uns verändert haben, war die Modernisierung unserer Urlaubspolitik hin zu einem flexibleren Modell ein natürlicher nächster Schritt."In den USA ist der Urlaub aufgrund des wenig regulierten Arbeitsmarktes in der Regel sehr begrenzt. Bezahlt wird die freie Zeit normalerweise nicht und Arbeitnehmer haben meist nur zehn Tage Anspruch darauf, nicht an ihrem Arbeitsplatz erscheinen zu müssen. Microsoft-Mitarbeiter können nun zumindest eine beliebige Zahl von Tagen freinehmen, auch wenn diese dann nicht bezahlt werden. Auf diese Weise muss man zumindest nicht mehr teilweise über zwei Jahre den Urlaubsanspruch ansparen, wenn man eine größere Reise plant.Im Rahmen der neuen Regelung wird auch die Zahl der sogenannten Personal Days aufgestockt. Dabei handelt es sich um Tage, die Arbeitnehmer aufgrund bestimmter Anlässe freinehmen können - die Palette reicht hier vom familiären Trauerfall bis zum Arztbesuch und der Beteiligung an öffentlichen Ämtern wie beispielsweise als Geschworener vor Gericht. Der Standard liegt hier bei vier bis sieben Tagen, Microsoft wird zukünftig zehn solcher Tage anbieten.Microsoft betont, dass die neuen Regelungen nur für die Konzernmitarbeiter in den USA gelten. Hierzulande dürfte sich ohnehin kaum jemand darauf einlassen wollen. In Deutschland und auch in den anderen europäischen Ländern haben Angestellte einen deutlich höheren gesetzlichen Anspruch auf bezahlten Urlaub, der auch noch von den jeweiligen Branchen-Tarifverträgen erweitert wird.