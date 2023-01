OneDrive und Skype: Derzeit sind beide Dienste ausgefallen (Update)

Für Microsoft-Kunden beginnt das neue Jahr nicht unbedingt erfreulich, denn der Cloud-Speicher-Dienst des Redmonder Konzerns ist derzeit komplett nicht erreichbar. OneDrive ist aktuell für Privatkunden down, die Dienststatus-Seite von Microsoft 365 bestätigt auch Skype-Probleme.

Update 14:00: Die Störung ist mittlerweile weitgehend behoben, OneDrive sollte wieder wie gewohnt laufen - für Skype wird aber nach wie vor eine Störung vermeldet.

OneDrive-Ausfall ist wohl weltweit

Viele Kunden (aber wohl nicht alle), die aktuell auf Dateien von OneDrive zugreifen wollen, bekommen derzeit eine Fehlermeldung angezeigt: "Ein Problem ist aufgetreten. Versuchen Sie es noch mal, oder aktualisieren Sie die Seite. Wenn der Fehler weiterhin besteht, stellen Sie sicher, dass Sie keine Firewall-Einstellungen oder Browser-Plugins haben, die den Zugriff auf api.onedrive.com blockieren könnten, und versuchen Sie es erneut."In anderen Worten: Nichts geht im Moment mehr, der Ausfall ist mittlerweile auch auf der Service-Status-Seite von Microsoft 365 bestätigt worden. Dort kann man auch lesen, dass Skype derzeit nicht so funktioniert, wie es sollte. Auch für OneNote hat der Ausfall Folgen, da hierbei die Synchronisation nicht funktioniert.Derzeit ist allerdings unklar, wie weitverbreitet dieses Problem ist, denn Microsoft selbst bietet keine Karte mit betroffenen Gebieten an. Ein Blick auf Twitter sowie Down Detector (bei uns als Allestörungen bekannt) zeigt aber, dass es sich hier um einen globalen Ausfall handeln dürfte. In den USA sind zwar auf der Live-Störungskarte nicht so viele rote Stellen zu erkennen, das liegt aber daran, dass es dort noch Nacht ist.In den Kommentaren kann man Meldungen aus Argentinien, Katar, Malta, Italien, Bulgarien und noch vielen mehr lesen, man kann also davon ausgehen, dass das ein großes und womöglich massives Problem ist. Nicht betroffen sind übrigens Dienste wie Outlook, Teams und Microsoft To-Do, hier zeigt die Status-Seite einen grünen Haken an.Microsoft hat sich dazu noch nicht offiziell zu Wort gemeldet, Anfragen an den Support des Redmonder Konzerns werden auf Twitter derzeit nicht direkt beantwortet, man teilt den Kunden mit, das Problem per privater Nachricht zu beschreiben.