Microsoft überrascht mit einer radikalen Kehrtwende für Skype. Der beliebte Messenger wird komplett werbefrei. Nutzer dürfen sich auf ein aufgeräumteres Interface und neue KI-Funktionen freuen. Kann der Klassiker so wieder Boden gutmachen?

Werbefreies Skype für alle Plattformen

Aufgeräumte Benutzeroberfläche

KI-gestützte Bildgenerierung als neues Feature

Eine intuitivere Benutzeroberfläche für die KI-Bilderstellung

Verbesserte Navigationsmöglichkeiten mit einer neuen Zurück-Schaltfläche

Optimierte Menüoptionen für einen schnelleren Zugriff auf den Bildgenerator

Konsistentere Ränder in der macOS-Version für ein einheitlicheres Design

Vereinfachte Anmeldung für iOS-Nutzer

Skypes Renaissance?

Microsoft möchte, dass die Menschen sich wieder in Skype verlieben. Anonymer Insider, zitiert von Windows Latest

Verfügbarkeit und Ausblick

Microsoft nimmt Skype unter die Lupe und verpasst dem altgedienten Messenger ein umfangreiches Facelift. In einem überraschenden Schritt entfernt der Redmonder Konzern sämtliche Werbung aus der Kommunikationsplattform - ein Novum für Microsoft, das in letzter Zeit eher dafür bekannt war, Anzeigen in seine kostenlosen Produkte zu integrieren.Die neueste Insider-Version von Skype (8.125.76.201) läutet das Ende der Werbung ein. Laut offizieller Ankündigung werden Anzeigen sowohl aus den Skype-Kanälen als auch aus der gesamten Plattform entfernt. Diese Änderung soll plattformübergreifend umgesetzt werden und gilt für Desktop-Versionen unter Windows, MacOS und Linux ebenso wie für mobile Anwendungen auf Apple iOS und Google Android.Mit dem Wegfall der Werbung verspricht Microsoft eine "reibungslosere, aufgeräumtere und angenehmere Benutzererfahrung". Ersten Insider-Berichten zufolge wirkt das Interface nach dem Update luftiger und weniger überladen. Besonders auffällig im "Channels"-Bereich, der bislang mit MSN-Inhalten und entsprechenden Anzeigen gefüllt war.Interessanterweise behält Microsoft die Integration des MSN-Feeds bei, entfernt aber die damit verbundenen Werbeanzeigen. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Schritt ausreicht, um die Übersichtlichkeit der App signifikant zu verbessern. Einige Experten kritisieren, dass die MSN-Integration in einer Kommunikations-App generell überflüssig sei und komplett entfernt werden sollte, um die Benutzeroberfläche weiter zu vereinfachen.Neben der Werbefreiheit führt Microsoft auch neue Funktionen ein. Besonders hervorzuheben ist hier die überarbeitete KI-gestützte Bildgenerierung. Nutzer können nun direkt aus dem Chat-Fenster heraus auf den KI-Bildgenerator zugreifen. Die erzeugten Bilder lassen sich per Klick vergrößern und mit Kontakten teilen.Für iOS-Anwender gibt es eine weitere Neuerung: Die Integration von OneAuth. Dieses Feature, das bereits für Android-Nutzer verfügbar war, ermöglicht eine automatische Anmeldung bei Skype, wenn der Nutzer bereits in einer anderen Microsoft-App eingeloggt ist. Das soll den Zugang zu Skype vereinfachen und beschleunigen.Mit diesen Änderungen scheint Microsoft Skype wieder stärker in den Fokus zu rücken. Nachdem der Konzern in den letzten Jahren verstärkt auf Microsoft Teams setzte, wirkte Skype oft vernachlässigt. Die jüngsten Updates könnten darauf hindeuten, dass Microsoft die Bedeutung von Skype für Privatanwender neu bewertet hat.Allerdings bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen ausreichen, um Skype wieder zu alter Stärke zu verhelfen. In einem hart umkämpften Markt mit starken Konkurrenten wie WhatsApp, Zoom und FaceTime hat Skype in den letzten Jahren an Boden verloren.Die beschriebenen Änderungen werden zunächst für Teilnehmer des Skype Insider-Programms ausgerollt. Ein breiter Release für alle Nutzer dürfte in den kommenden Wochen folgen. Microsoft betont, dass die Werbefreiheit dauerhaft sein soll - eine erfreuliche Nachricht für langjährige Skype-Nutzer.Neben den genannten Neuerungen hat Microsoft auch einige Bugfixes implementiert. So wurde ein Problem behoben, bei dem einige Nutzer keine Medien senden konnten, wenn sie mit einem 5G-Netzwerk verbunden waren. Zudem wurde ein Fehler auf iOS ausgemerzt, bei dem Nutzer zwar den Klingelton hören, aber den Anruf nicht annehmen konnten.