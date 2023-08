Skype-Bug nervt Nutzer mit Benachrichtigungen, Microsoft sucht Lösung

Die zu Microsoft gehörende Kommunikationssoftware Skype spielt heutzutage zwar nicht mehr dieselbe Rolle wie noch vor Jahren, dennoch ist sie noch bei vielen im Einsatz. Doch in den letzten Tagen dürfte einige ans Deinstallieren gedacht haben, da Skype sie nervt.

Als treuer Nutzer von Skype hat man es nicht leicht: Denn die Software, die unsere Kommunikation dank Voice-over-IP einst revolutionierte, ist heutzutage nur ein Messenger unter vielen und das nicht einmal oder auch nur ansatzweise der beste. Dazu kommt, dass die von Microsoft vor über zwölf Jahren gekaufte Software längst nicht mehr die größte Priorität in Redmond genießt.Das führt dann zu solchen Situationen, mit denen sich Anwender derzeit herumplagen müssen: Denn wie Neowin berichtet, bekommen es Skype-Anwender derzeit mit einer "Flutwelle" an Push-Benachrichtigungen zu tun. Dieses Problem betraf anfangs offenbar nur eine kleine Anzahl an Nutzern, sie erhielten mehrere Benachrichtigungen für ein und dieselbe Nachricht.Dieses unerwünschte Verhalten hat vergangene Woche begonnen, Anwender bekommen unter anderem stündliche Notifications über das Videochat-Feature von Skype. Andere berichten, dass sie teilweise bis zu zehn solche Push-Hinweise pro Stunde erhalten - für eine einzige Nachricht.Nun hat sich Skype dazu zu Wort gemeldet und bestätigt diese Probleme. Auf Twitter bzw. X schreibt der Dienst: "Hallo Skyper, wir entschuldigen uns für die wiederholten Push-Benachrichtigungen, die ihr in den letzten Tagen erhalten habt. Wir sind uns dieses Problems bewusst und arbeiten aktiv daran, es so schnell wie möglich zu beheben. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald das Problem behoben ist."Eine Lösung für das Problem gibt es derzeit also bislang nicht, Betroffene können aktuell nur die Benachrichtigungen abschalten, wenn sie ihre Ruhe haben wollen.