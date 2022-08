OneDrive feiert 15. Geburtstag mit einem Neudesign der Startseite

Cloud-Speicher sind für die meisten von uns längst Alltag, vor eineinhalb Jahrzehnten war das Konzept aber noch etwas Ungewöhnliches. Microsoft feiert nun den 15. Geburtstag von OneDrive bzw. dessen Vorgängern und spendiert seinem Cloud-Speicher mehrere neue Features.

Zuletzt verwendete Dateien im Fokus

Der Redmonder Konzern feiert dieser Tage den 15. Geburtstag von OneDrive oder besser gesagt seines Cloud-Angebots. Denn vom heutigen OneDrive waren die Anfänge weit entfernt, dazu kam, dass dieser Name erst seit Anfang 2014 existiert. Bis dahin nannte sich das Angebot SkyDrive, musste aber wegen der Namensähnlichkeit zum Abo-TV-Sender Sky umgetauft werden.Aus diesem aktuellen Anlass spendiert Microsoft seinem Cloud-Speicher mehrere Neuerungen, darunter eine überarbeitete Startseite, die die Redmonder nun als OneDrive Home bezeichnen. Laut einem Blogbeitrag von Microsoft war das Ziel dieses Neudesigns, dass man die Arbeit ganz einfach wieder aufnehmen und nachholen kann und auch sofort sieht, was man während der Abwesenheit verpasst hat.Das will man auch ausbauen: "In Kürze wird OneDrive Ihre wichtigsten Dateien anzeigen und Ihre neuesten Dateien zusammen mit allen Aktivitätsaktualisierungen auflisten, sodass Sie alles auf einen Blick sehen und schnell Prioritäten setzen können, um mit der Arbeit zu beginnen."Das bedeutet, dass die zuletzt verwendeten Dateien in den Mittelpunkt rücken, dazu kommt eine neue "Aktivität"-Spalte, die einem mitteilt, wann jemand zuletzt einem Dokument einen Kommentar hinterlassen hat. Häufig verwendete Verzeichnisse können außerdem im linken Bereich des neuen Home angepinnt werden - ganz ähnlich, wie man es im Explorer von Windows machen kann.Zum Geburtstag gibt es allerdings nur die Ankündigung dieser Neuerungen, laut Microsoft wird OneDrive Home erst in den "kommenden Monaten" freigegeben.