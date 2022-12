Patch-Day Dezember: Sicherheits-Update für Windows 11 ist da

Microsoft hat zum Dezember-Patch-Day ein Sicherheits-Up­date für Win­dows 11 her­aus­ge­ge­ben. Diese Aktualisierung behebt einige Feh­ler und Si­cher­heits­lü­cken und steht allen Nutzern zur Ver­fü­gung, die bereits umgestiegen sind.

Einzelheiten fehlen noch

Highlights Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme für Ihr Windows-Betriebssystem.

Verbesserungen und Korrekturen Dieses Sicherheitsupdate enthält Verbesserungen, die Teil des Updates KB5019157 (veröffentlicht am 15. November 2022) waren. Wenn Sie dieses KB installieren:



Dieses Update behebt ein Problem, das Remote-Netzwerke betrifft. Dieses Problem verhindert, dass Sie über DirectAccess eine Verbindung zu diesen Netzwerken herstellen können.

Dieses Update behebt ein Problem, das die Entschlüsselung der DPAPI-Schnittstelle (Data Protection Application Programming Interface) beeinträchtigen kann. Die Entschlüsselung eines privaten Zertifikatsschlüssels kann fehlschlagen. Aus diesem Grund können virtuelle private Netzwerke (VPN) und andere auf 802.1-Zertifikaten basierende Authentifizierungen fehlschlagen. Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie den DPAPI-Hauptschlüssel mit einem falschen Wert verschlüsseln.

Windows 11-Servicing-Stack-Update - 22000.1270 Mit diesem Update werden Qualitätsverbesserungen am Service Stack vorgenommen, der Komponente, die Windows-Updates installiert. Service Stack-Updates (SSU) stellen sicher, dass Sie über einen stabilen und zuverlässigen Service Stack verfügen, damit Ihre Geräte Microsoft-Updates empfangen und installieren können.

Weitere Informationen zu den behobenen Sicherheitslücken finden Sie im Security Update Guide und in den Sicherheitsupdates vom Dezember 2022

Es handelt sich bei dem Update für Windows 11 um den Dezember-Patch, also um das reguläre Sicherheits- und Wartungsupdate, welches ab sofort verteilt wird. Das Update kann bereits über die Windows Update-Funktion bezogen werden. Die Aktualisierung bringt den Build auf die neue Versionsnummer 22000.1335 für Windows 11 21 H2. Die initiale Erst-Veröffentlichung hatte die Buildnummer 22000.194. Die Version 22H2 bekommt die Buildnummer 22621.963.Microsoft hat bereits die wichtigsten Änderungen für die neue Version zusammengefasst. Wir haben die Highlights des Updates für euch übersetzt und am Ende dieses Beitrags mit angefügt. Wie gewohnt gibt es in der Knowledge Base einen Artikel zum Windows 11-Patch, der unter KB5021234 (21H1) und KB5021255 (22H2) zu finden ist.Das Update steht für alle Nutzer, die Windows 11 bereits installiert haben, zur Verfügung. Viele Einzelheiten verrät Microsoft in der Knowledge Base allerdings bisher nicht über die Änderungen in diesem Update. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches - die Informationen zu den Änderungen werden seit Monaten bei den Patch-Days sehr kurzgehalten. Für sicherheitsrelevante Änderungen werden die Release-Notes in den Tagen nach dem Start aktualisiert.Folgende Informationen wurden freigegeben: