Teslas Wunsch: Der proprietäre Ladestecker soll "US-Standard" werden

Tesla will nun das "Ladechaos" in Nordamerika mit der Öffnung ihres eigenen, proprietären Ladesteckers beenden. Das geht aus einer Meldung des Unternehmens hervor. Interessant ist dabei: Man verfolgt eine ganz andere Strategie als in Europa.

Platzhirsch in den USA

Nadine Dressler

Tesla Motors meldet, dass man überraschend seinen eigenen Supercharger-Stecker zum Standard machen will. Der Konzern bietet anderen Unternehmen jetzt an, ebenfalls den von Tesla entwickelten Ladestecker zu verwenden.Tesla hat sich dazu überlegt, dass ihr proprietärer Stecker künftig als "North American Charging Standard" (NACS) fungieren und man damit schlussendlich mit jedem Fahrzeug einen Supercharger ansteuern könnte.Interessant ist die Entscheidung, die das Unternehmen im firmeneigenen Blog angekündigt hat vor allem, da man in Europa bereits seit geraumer Zeit genau die andere Richtung eingeschlagen hat und mit Model 3 und Y am Fahrzeug auf einen CCS-Stecker setzt. Darüber hinaus können Fremdmarken an vielen Superchargern in der EU ihr Fahrzeug bereits laden Nun schreibt Tesla, der eigene Stecker bietet gegenüber CCS viele Vorteile, sei unter anderem kleiner und könne doppelt so viel Leistung liefern. Außerdem übersteigt die Zahl der Tesla-Supercharger in den USA die sogenannten CCS-Ladestationen, wie sie von Ford, General Motors, Audi, Rivian uvm. angeboten werden, nach Angaben von Tesla aktuell um das Zweifache. Daraus leitet der Konzern ab, dass andere Autohersteller jetzt gut daran tun, Autos mit Ladeanschlüssen zu bauen, die mit dem Tesla-Ladeformat funktionieren. Zudem sollen Ladesäulenbetreiber wie EVGo, ChargePoint oder Electrify America überlegen, nun ihre Ladesäulen mit Steckern im Tesla-Stil zu versehen.Tesla-Fahrer können die CCS-Ladeplätze schon seit langem mit einem einfachen Adapter nutzen. Andersherum gibt es aber keine Möglichkeit. Bisher gibt es für diese Art der Kooperation allerdings noch keine offiziellen Partner oder Interessierte.