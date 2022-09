Kraftfahrt-Bundesamt startet Rückrufaktion für neuere Tesla-Modelle

Das Kraftfahrtbundesamt hat eine Rückrufaktion für neuere Tesla-Fahrzeuge aus den Baujahren 2021 und 2022 gestartet. Bei dieser überwachten Maßnahme der Behörde geht es um ein Problem mit der CPU-Temperatur, was zu einem Ausfall diverser Fahrzeugsysteme führen kann.

Rückruf läuft in den USA seit Mai

Das meldet das Online-Magazin T-Online . Bei der Maßnahme handelt es sich um einen Rückruf, der weltweit gestartet wurde. Laut den derzeitigen Informationen betrifft das rund 210.000 Fahrzeuge aus dem letzten und aus diesem Jahr, betroffen sind alle Modelle gleichermaßen. In Deutschland sind es 14.807 Teslas, die für die Maßnahme zurück in die Werkstätten müssen.Interessant dabei: In den USA, wo gut die Hälfte der betroffenen Fahrzeuge zugelassen sind, wurde diese Rückruf-Maßnahme schon Anfang Mai gestartet. Erst jetzt hat auch die deutsche Behörde nachgezogen. Der Start erfolgte am 25. August 2022.Tesla hatte demnach eine ungenügende Kühlung der Prozessoren in den neueren Fahrzeugen entdeckt. Durch eine mögliche Überhitzung kann es dann unter Umständen zum Ausfall diverser Fahrzeugsysteme führen. Bisher sind allerdings keine mit dem Fehler in Zusammenhang stehende Unfälle bekannt.Laut dem Kraftfahrtbundesamt erhalten die Fahrzeuge im Rahmen der Rückrufaktion ein neues Update, um die "Verwaltung der CPU-Temperatur zu verbessern". Die Referenznummer lautet 011850 . Wer prüfen möchte, ob sein Fahrzeug von dieser oder einer anderen Rückrufaktion betroffen ist, kann direkt auf der Tesla-Website über die VIN eine Prüfung durchführen . Beim Hersteller hat die Aktion die Codenummer SB-22-00-009.Betroffene Tesla-Fahrer werden dazu per Post eine Information erhalten und können dann einen Termin für das verbesserte Software-Update festlegen.