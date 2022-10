Tesla Supercharger starten dynamische Preise - es wird deutlich teurer

Tesla hat in Deutschland die Preise für die Supercharger-Nutzung erhöht. Dazu kommt ein vollkommen neues Preis-Modell, der Konzern startet jetzt dynamische Preise, die zeitbasiert sind. Teuer wird es demnach von 6 bis 22 Uhr.

6 bis 22 Uhr ist die neue, teure Hauptzeit

Tesla hat mit dem Start des neuen Preismodells überrascht. Wer nachts lädt, spart künftig an den Tesla Superchargern. Ausprobiert wurde das bereits in den USA und in Norwegen seit dem vergangenen Jahr und scheinbar kommt Tesla zu dem Schluss, dass sich die Einführung des neuen Preismodells rentiert.Details nennt der Konzern leider nicht. Das neue dynamische Preismodell hat aber einen großen Haken: Es ist recht undurchsichtig, denn nach den ersten Meldungen sind die Preise bundesweit sehr unterschiedlich. Es ist auch nicht klar, ob alle Stationen in Deutschland jetzt mit einem dynamischen Preis arbeiten. Fest steht aber: Im Schnitt hat Tesla die Preise nach der letzten Erhöhung im September nun noch einmal um rund 6 Cent angehoben.So meldet das Online-Magazin Electrive , dass der Supercharger in Kamen künftig in der Zeit von 6 bis 22 Uhr 74 Cent je kWh kostet. In den übrigen Stunden zahlt man 56 Cent je kWh - das ist bei vielen Standorten also günstiger geworden. Es wurden aber auch noch höhere Preise entdeckt, bis zu 86 Cent je kWh tagsüber. Dabei dürfte es sich aber um die Preise für Nicht-Tesla-Fahrzeuge handeln.Es geht aber auch weiterhin günstiger. Am Supercharger-Standort Eching in Bayern berechnet Tesla demnach mit dem neuen dynamischen Pricing tagsüber 51 Cent je kWh und in der Nacht 46 Cent je kWh. Nutzer werden also jetzt immer vorab den Preis für den nächsten Supercharger im Auge behalten müssen. Tesla will mit den Änderungen den Ansturm auf die Ladesäulen, soweit es möglich ist, umlenken und die Nutzer dazu bringen, auch außerhalb der Stoßzeiten zu kommen.