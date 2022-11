Windows 11 22H2: Microsoft stattet Task-Manager mit Suchleiste aus

Nach der grundlegenden Neugestaltung des Task-Managers unter Windows 11 22H2, arbeitet Microsoft jetzt an einer neuen Suchfunktion für seine Prozessübersicht. Insider im Dev-Kanal der Redmonder können die App-, PID- und Hersteller-Suche bereits vorab ausprobieren.

Anleitung: Suchfunktion im Task-Manager aktivieren (Windows 11 Dev)

Ladet das aktuelle ViveTool herunter - Download bei GitHub Entpackt die .zip-Datei in den Ordner C:\Vivetool (Beispiel) Öffnet die Eingabeaufforderung als Administrator (z.B. über die Windows Suche oder Windows Terminal - Tipp: Windows-Taste + X) Schreibt CD C:\Vivetool, bestätigt mit Enter und navigiert so über die Kommandozeile in den Ordner des ViveTool (Beispiel) Schreibt vivetool /enable /id:39420424 und bestätigt mit Enter Alternativ via PowerShell: .\vivetool /enable /id:39420424 und bestätigt mit Enter Startet euren Rechner neu

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Die Frischzellenkur für den Task-Manager geht in die nächste Runde. Innerhalb der jüngsten Insider Preview für Entwickler versteckt Microsoft eine Suchfunktion für den Task-Manager, die bisher nur mithilfe des bekannten ViveTools (Anleitung siehe unten) aktiviert werden kann. Mit ihr ist es möglich, aktive Prozesse im Task-Manager zu filtern, in dem wahlweise nach der App (.exe), der Prozess-ID (PID) oder dem Entwickler der Anwendung gesucht werden kann.Da die Task-Manager-Suche bisher versteckt wird und somit als experimentelle Funktion gilt, ist unklar, ob und wann Microsoft diese für Windows 11 22H2 veröffentlicht. Möglich wäre, dass die Redmonder das kürzlich bereits aufgetauchte Moments 2-Update dazu nutzen, um das Feature für Otto Normalverbraucher freizuschalten. Ein genauer Zeitplan dafür steht allerdings noch nicht fest.Bis Microsoft den neuen Task-Manager mit Suchfunktion offiziell ausrollt, hilft euch das bekannte ViveTool, um die neue Funktion schon jetzt auszuprobieren. Die Umstellung erfolgt in wenigen, vergleichsweise einfachen Schritten. Einzige Voraussetzung: Ihr befindet euch als Windows 11-Insider im Dev-Kanal.Spätestens nach einem Neustart sollte der "neue" Task-Manager samt Suchfunktion aktiv sein. Sollten unerwartet Fehler auftreten, könnt ihr die Schritte 5 bzw. 6 wiederholen und den Befehlmitersetzen. So springt ihr zurück zum klassischen Task-Manager. Deskmodder , via Neowin