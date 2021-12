Windows Terminal wird nächstes Jahr zur Standard-Kommandozeile

Wer unter Windows häufiger auf die Kommandozeile zurückgreift, dürfte sich freuen, bald standardmäßig ein mächtigeres Tool bereitgestellt zu bekommen: Der Aufruf des Windows Terminal wird im Laufe des kommenden Jahres zur Normalität.

Der Weg durch die Insider-Instanzen

Seit der Einführung des Windows-Betriebssystems ist der Windows Console Host der Standard-Emulator, wenn es um die Eingabe von Kommandozeilen-Befehlen ging. Sowohl das klassische CMD als auch später die mächtigere PowerShell wurden darüber abgewickelt. Seit einiger Zeit arbeiten die Entwickler Microsofts allerdings daran, auch hier die Modernisierung voranzutreiben.So steht bereits seit einiger Zeit das Windows Terminal als Alternative zur Verfügung. Und wer unbedingt wollte, konnte dieses auch schon zum Standard machen. Dies wurde anfangs zwar nicht offiziell unterstützt, war aber möglich. Inzwischen bietet Microsoft in Windows 11 aber auch offizielle Einstellungen, mit dem der Wechsel vollzogen werden kann.Und im kommenden Jahr geht man eben noch einen Schritt weiter. Das Windows Terminal wird dann standardmäßig geöffnet, wenn sich jemand anschickt, einen Kommandozeilen-Befehl eingeben oder ein entsprechendes Skript starten zu wollen. Das teilten die zuständigen Mitarbeiter Microsofts jetzt mit. Somit werden dann Kommandozeilen-Befehle, Powershell-Skripte und auch die Linux-Bash des WSL in einer einheitlichen Umgebung präsentiert.Die Umstellung wird demnach wie gewohnt schrittweise erfolgen. Erst sollen die Windows-Ausgaben in den Insider-Kanälen entsprechend geändert werden, damit mögliche Probleme im praktischen Einsatz des Betriebssystems leichter erkannt und behoben werden können. Es soll aber auf jeden Fall im Laufe des kommenden Jahres eine Überführung in die finale Windows-Fassung erfolgen. Die Entwickler wollten sich hier aber noch nicht genauer zu einer Terminplanung äußern.