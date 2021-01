Windows Terminal: Neues Einstellungs-Menü mit grafischer Oberfläche

Mit der Windows Terminal-App können unterschiedliche Kommandozeilen-Programme in einem einzigen Fenster genutzt werden. Nun hat Microsoft ein Update für die Anwendung angekündigt. Die Aktualisierung bringt ein Einstellungs-Menü in Form einer grafischen Oberfläche mit sich.

JSON-Bearbeitung weiterhin möglich

Das hat die Programm-Managerin Kayla Cinnamon in einem Tweet bekanntgegeben. Bislang mussten die Nutzer die Datei "settings.json" bearbeiten, um Einstellungen an der App vor­neh­men zu können. In der Praxis hat sich das allerdings als umständlich herausgestellt. Aus diesem Grund arbeiten die Entwickler derzeit an einer GUI, die an das Design der normalen Windows-Einstellungen angelehnt ist. Das Menü wird wie eine Terminal-Session behandelt und ermöglicht es den Nutzern, den Look der App sowie technische Parameter zu ändern.Dabei können jeweils andere Einstellungen für verschiedene Profile festgelegt werden. Es ist zum Beispiel möglich, unterschiedliche Schrift­ar­ten für die PowerShell sowie die Ein­ga­be­auf­for­de­rung auszuwählen.Wer die grafische Oberfläche nicht mag und die Terminal-Anwendung tatsächlich nur für Ein­ga­ben über die Kommandozeile nutzen möchte, hat natürlich auch zukünftig noch die Mög­lich­keit, die Einstellungen über die Konfigurations-Datei anzupassen. Die "settings.json" kann sogar über einen Button in der GUI geöffnet werden.Wann das Update mit der neuen Einstellungs-Oberfläche erscheint, ist aktuell noch nicht be­kannt. Das Feature soll zunächst in eine Preview-Version und später in einen finalen Build der App eingebaut werden. Weitere Informationen zum Windows Terminal lassen sich auf der GitHub-Seite des Projekts finden. Die neueste Version lässt sich hier herunterladen.