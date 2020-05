Windows Terminal 1.0 Download - Microsofts neue CMD-App

Modern oder Retro? Beides ist möglich

Windows Terminal ist ein breit gefächertes Open-Source-Projekt

Der Windows Terminal 1.0-Download ergänzt als neue App die Eingabeaufforderung und PowerShell für administrative Aufgaben und Entwickler in Windows 10.Windows Terminal kann für ein besonders effizentes Arbeiten einfach individualisiert werden. Aktuell steht die Software in der Version 1.0.1401 bereit.Windows Terminal ergänzt dabei die Kom­man­do­zei­len-Tools mit einer Reihe von Optionen, wie farbige Themes, Arbeiten in Tabs und weitere Personalisierungs-Optionen wie Erweiterungen und voreinstellbare Konfigurationen. Terminal unterstützt PowerShell, CMD, Windows Sub­sys­tem für Linux (WSL/WSL 2) und andere Systeme wie Azure Cloud Shell.Microsoft punktet beim Windows Terminal mit einer modernen Oberfläche und Support für Emojis, aber auch durch interessante Retro-Effekte, die zu den individuellen Einstellungen gehören. Grafikprozessor-beschleunigte Textwiedergabe und die Möglichkeit, verschiedene Instanzen in horizontal und vertikal teilbaren Fenstern und Tabs zu organisieren, macht die App zu einem praktischen Profi-Tool.Besonders viel Arbeit hat Microsoft dabei in den Bereich für das Windows-Subsystems für Linux (WSL) gesteckt. Mit Terminal lässt sich eine Linux-GUI-Anwendung direkt ausführen, ohne dass ein X-Server eines Drittanbieters benötigt wird. Das erleichtert Apps in einer Linux-Umgebung wie einer integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) auszuführen. Linux-Tools können dabei auch GPUs nutzen, um die Hardwarebeschleunigung für viele Ent­wick­lungs­sze­na­rien zu ermöglichen, zum Beispiel für Modelle der künstlichen Intelligenz (AI).Das Terminal ist Open Source. Microsoft wünscht sich dabei eine rege Beteiligung für Erweiterungen. Um die eigene Entwicklungsumgebung effizient einzurichten, gibt es zum Beispiel die Microsoft PowerToys . Mit dieser Tool-Sammlung kann man die Windows 10-Shell nach persönlichen Vorlieben anpassen. Mindestvoraussetzung ist das Windows 10 Mai Update (Version 1903, Build 18362).