Tastenkombinationen für das Windows Terminal

wichtigsten Tastaturkürzel

Dieser praktische Spickzettel für das Windows Terminal zeigt auf, wie man mittels diverser Tastaturkürzel erheblich schneller ans Ziel kommt.Wir haben diezusammengesucht, mit denen in der Terminal-App mit wenigen Klicks zum Beispiel neue Tabs mit bestimmten Profilen erstellt werden, oder man schneller navigieren kann. Praktische Shortcuts sind zum Beispiel Strg+Shift+F für die Suche oder das Wechseln von Tabs mit Strg+Tab für Vor und Strg+Shift+Tab für Zurück. Diese Tastaturkürzel ergänzen die Mög­lich­kei­ten, die man in der App selbst hat, um neue Shortcuts anzulegen und sich so wertvolle Zeit beim Eingeben zu sparen. Mit dem Cheat Sheet habt ihr zudem die Abkürzungen immer auf einem Blick parat und müsst sie nicht alle auswendig können.Die Windows Terminal-App von Microsoft ist Open Source und ergänzt dabei Kom­man­do­zei­len-Tools wie die PowerShell, CMD, das Windows Sub­sys­tem für Linux und weitere mit einer Reihe von Optionen und wählbaren Oberflächen.Zum Download der druckbaren PDF-Dateien hier klicken: Windows Terminal Tastenkombinationen CheatSheet