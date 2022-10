Windows 11: Microsoft verbessert Windows Update-Erlebnis für Admins

Das Windows-Team arbeitet an weiteren Verbesserungen, die die Arbeit von Administratoren vereinfachen sollen. In einem ersten Schritt geht es jetzt um notwendige Neustarts und deren Vorhersehbarkeit für Feature- und Qualitätsupdates.

Laut Microsoft verbessert das neueste Preview-Build 25227 von Windows 11 die Update-Verwaltung für IT-Administratoren und behebt mehrere Probleme, die zu App-Abstürzen führen konnten.Der Schwerpunkt der Update-Verbesserungen liegt darauf, Administratoren dabei zu helfen, Systemneustarts nach der Installation von Windows-Updates besser vorhersehbar zu machen. "Die Sicherstellung eines konsistenten und vorhersehbaren Zeitplans für den Neustart von Windows-Updates ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen Update-Strategie", schreiben Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc in einem Blog-Beitrag zu dem Update Um dieses Ziel zu erreichen, hat Microsoft mehrere Änderungen am sogenannten Update Stack Orchestrator vorgenommen. Darunter ist ab sofort die Möglichkeit für Administratoren, die Anzahl der Tage vor der automatischen Installation von Feature- und Qualitätsupdates manuell festzulegen.Windows-Updates werden dann ohne benutzerdefinierte Neustartfristen heruntergeladen und installiert, sobald sie angeboten werden, aber Geräte-Neustarts werden nur außerhalb der aktiven Stunden durchgeführt.Sobald die Frist erreicht ist, wird das System automatisch neu gestartet, um den Installationsprozess abzuschließen, unabhängig von der Einstellung für die aktiven Stunden. Der Nutzer kann das Update nicht mehr verschieben. Administratoren können mit der neuen Regelung jedoch auch Nachfristen festlegen, um sicherzustellen, dass die Nutzer selbsttätig - wenn notwendig - die Neustartzeit nach der Bereitstellung der Updates noch verwalten können. Während dieses Zeitraums kann Windows dann auch außerhalb der aktiven Zeiten neu gestartet werden.Microsoft hat dazu zwei neue Gruppenrichtlinien-Einstellungen zur Verwaltung von Systemneustarts nach Updates hinzugefügt:Diese Verbesserungen werden an Windows Insider im Dev Channel ausgerollt, die Windows 11-Insider-Preview Build 25227 installiert haben. Über die weiteren Verbesserungen, die Microsoft mit der Vorschau-Version einführt, hatten wir bereits berichtet