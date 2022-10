Windows 11: Unbekanntes Standard-Wallpaper aus ungeleakter Build

Microsoft hat mit Windows 11 bekanntermaßen ein neues Standard-Wallpaper eingeführt. Das Hintergrundbild mit dem Namen "Bloom" ist auf jedem neuen PC. Wie jetzt bekannt wurde, sah es während der Entwicklung nicht immer so aus. Dies zeigt eine frühe Version aus einer bisher nicht öffentlich verfügbaren Vorabversion.

Community stellt eigene 8K-Version zur freien Verfügung

Microsoft / Twitter

Der Twitter-Account Windows Aesthetics hat Screenshots veröffentlicht, auf denen eine helle und eine dunkle Variante einer früheren Ausgabe des Bloom-Wallpapers zu sehen sind. Das Standard-Wallpaper der jüngsten Ausgabe von Microsofts Betriebssystem sah somit während der Entwicklung einmal deutlich anders aus.Die "alte" Version des Bloom-Wallpapers wurde den Angaben zufolge in einer bisher nicht näher benannten Vorabversion von Windows 11 verwendet, die vor geraumer Zeit erstellt wurde. Die Build ist bisher nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Auch gab es zunächst (noch) keine frei verfügbare Kopie der beiden Versionen des Hintergrundbildes, die man jetzt auf einer offiziellen Ausgabe von Windows 11 verwenden könnte, um seinen Desktop zu verschönern.Mittlerweile hat sich dies allerdings geändert. Auf dem Umweg über einen Discord-Kanal gelangte in der Zwischenzeit eine von Dritten bearbeitete Version des alten "Bloom"-Wallpapers ins Internet und ist über Google Drive zum Download verfügbar . Bei dieser Ausgabe wurden verdeckte Teile des Bildes ergänzt und eine starke Skalierung auf 8K-Niveau vorgenommen. Es handelt sich also noch immer nicht um eine "offizielle" Version, sondern um ein von der Community erstelltes Bild, das aber mit extrem hoher Auflösung und einer Dateigröße von 107 Megabyte für jede Bildschirmgröße geeignet und frei verfügbar ist.Neben der dunklen Version des alten Bloom-Bildes gibt es auch noch eine helle Ausgabe, die bisher nur in Form eines Screenshots im Microsoft-Store aufgetaucht ist. Sie wurde sogar auf einem Screenshot in der Galerie der Microsoft Calculator-App im Store verwendet. In diesem Fall liegen aber nur Bilder vor, auf denen das Wallpaper zu mehr als 40 Prozent von anderen Bildschirminhalten verdeckt wird.In Teilen der Community der Windows-Enthusiasten kommt die ältere Ausgabe des Bloom-Wallpapers durchaus besser an als jene Variante, die mittlerweile auf jedem neuen Windows-11-Rechner mitgeliefert wird. Die ältere Version zeigt ein Objekt, das eher an eine Blumenblüte erinnert und daher deutlich weniger abstrakt wirkt.