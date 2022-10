Tesla Model Y schießt an die Spitze der Neuzulassungen in Deutschland

Tesla erfreut sich laut Zulassungsstatistik im September 2022 sehr großer Beleibtheit. Das Tesla Model Y ist nicht nur der beliebteste SUV, sondern geht auch insgesamt erstmals als Sieger hervor. Das Tesla Model 3 führt dagegen weiter die Mittelklasse an.

Tesla holt sich einen großen Teil des erfolgreichsten Marktsegments

Die Zulassungsstatistik des Kraftfahrtbundesamtes erlaubt jeden Monat einen Blick darauf, welche Fahrzeuge in Deutschland besonders oft für den Straßenverkehr zugelassen wurden. Auch im September 2022 bleiben SUVs mit etwas mehr als 70.000 Neuzulassungen das mit Abstand stärkste Marktsegment - jedes dritte neue Auto kommt aus dieser Klasse. Das Tesla Model Y kann mit 9846 Zulassungen, das entspricht einem Anteil von 13,9 Prozent, hier die neue Spitzenposition einnehmen.Diese Zahl reicht auch deutlich, um das Fahrzeug zu schlagen, das am zweithäufigsten zugelassen wurde: Der alte ewige Gesamtspitzenreiter VW Golf kommt auf 7.095 Zulassungen und kann damit noch die Kompakt-Klasse anführen. Gleich danach folgt ein weiteres VW-Modell, das aber wieder deutlich größer ausfällt. In der Klasse der Geländewagen führt der VW Tiguan mit 5887 Zulassungen. Auch Tesla kann sich in dieser Statistik eine zweite Pole-Position sichern: 3879 Tesla Model 3 bedeuten in der Mittelklasse die Führung. Interessanter Gewinner auf kleinem Niveau: Mit 869 Neuzulassungen war mehr als jeder zweite Mini-Van im September eine Mercedes-B-Klasse.Für rund die Hälfte der insgesamt 224.000 Neuzulassungen verzeichnet das Kraftfahrtbundesamt einen "alternativen Antrieb". Mit über 72.000 machen hier Elektro- und Plug-in-Hybrid-Antriebe den Löwenanteil aus, bei letzteren wurde der Ford Kuga mit 2426 Zulassungen am häufigsten angemeldet. Der Rest entfällt auf Voll-Hybride, Gas und Wasserstoff-Lösungen, am erfolgreichsten war hier der Toyota Yaris mit 2698 Neuzulassungen.