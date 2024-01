Tesla Supercharger: Andere Marken dürfen für kurze Zeit gratis laden

Tesla will sein Ladenetzwerk und vor allem die Schnelllade-Lösung Supercharger für Besitzer anderer Marken schmackhaft machen. Für kurze Zeit ist das Aufladen an den Tesla-Säulen vollkommen kostenlos. Die Aktion läuft nur kurz, die Tesla-App ist Voraussetzung.

Nadine Dressler

Tesla-Aktion: Erste Ladung kostet nichts!

Zusammenfassung Tesla lockt mit Aktion Fremdmarken zum Supercharger

Kostenloses Aufladen bis 6. Januar 2024

Aktion nur für Erstnutzer ohne Tesla-Modelle

Tesla-App und Kreditkarte für Nutzung nötig

Supercharger seit 2022 für alle offen

Fremdmarken zahlen aktuell ca 60-70 Cent/kWh

Einmal kostenlos Schnellladen bei Tesla: Mit diesem verlockenden Angebot will der US-Konzern Besitzer von E-Autos anderer Marken auf sein Ladenetzwerk aufmerksam machen. In 18 Ländern, darunter auch Deutschland, können die Supercharger des Konzerns noch bis zum 6. Januar 2024 vollkommen gratis genutzt werden.Dabei gilt eine klare Einschränkung: Kostenlos kommen nur Autofahrer an den Strom, die ihr E-Fahrzeug bisher noch nie bei Tesla aufgeladen haben. Ganz außen vor bleiben außerdem alle Nutzer von Tesla-Modellen. Die Aktion richtet sich damit also ganz klar nur an echte Neukunden, das Angebot gilt nur für die erste Supercharger-Sitzung.Um die Tesla-Ladesäulen gratis nutzen zu können, müssen die Nutzer die Tesla-App herunterladen, sich registrieren und eine Kreditkarte hinterlegen. Wie aus erste Berichten hervorgeht, blockt das Unternehmen dann einen Betrag von 25 Euro beim Start des Ladevorgangs, der nach Abschluss wieder freigegeben wird.Die Öffnung des Supercharger-Netzwerkes für Fremdmarken hatte Tesla schon 2022 vollzogen. Abseits der aktuellen Aktion zahlt man mit anderen Fahrzeugen aber deutlich mehr als Tesla-Besitzer - aktuell rund 60 bis 70 Cent pro kWh. Weiterhin nimmt Tesla immer noch einige seiner Stationen aus der Fremdnutzung aus.