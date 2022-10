Frieren am Arbeitsplatz: Ärzte halten 19-Grad-Grenze für fragwürdig

Arbeitsmediziner kritisieren die seit September geltende Energieeinsparverordnung , die an vielen Arbeitsplätzen eine Höchsttemperatur von 19 Grad vorsieht. Trotz körperlich leichter Arbeit soll es weiterhin Berufe geben, für die dieser Grenzwert gesundheitliche Risiken birgt.

Dauerhaft im Sitzen ausgeführte Tätigkeiten, bei denen Arbeitnehmer zwischendurch weder aufstehen noch sich großartig bewegen können, sieht der Verband Deutscher Betriebs- und Werkärzte als besonders kritisch an. Die angeratene Höchsttemperatur von 19 Grad in Arbeitsräumen öffentlicher Gebäude soll auch für Berufe ungeeignet sein, in denen es besonders auf Feinmotorik ankommt.Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) nennt VDBW-Präsident Wolfgang Panter unter anderem das technische Zeichnen am Computer oder die Bildschirmüberwachung am Leitstand von Fluglotsen als Beispiele. Allgemein rät der Mediziner Unternehmen, ihre Arbeitsplätze umzugestalten, sodass Angestellte die Möglichkeit erhalten, sich während der Arbeit ausreichend zu bewegen. Zudem sollte Fußkälte vermieden werden, zum Beispiel durch Auslegware über kalten Böden.Nicht alles soll an der "angemessenen Kleidung" der Arbeitnehmer hängen bleiben. Auf einem Kongress in Weimar diskutieren Betriebs- und Werkärzte in den nächsten Tagen über die aktuellen Entwicklungen in der Arbeitsmedizin und wie man auf diese reagieren wird. Der Trend hin zum Home-Office soll dabei einen wesentlichen Faktor darstellen. Auch hierfür sollten laut Panter klare Regelungen zur Ausstattung des Arbeitsplatzes getroffen werden.Wie man seine Energiekosten senken kann ohne zu frieren, zeigen wir unter anderem mit unseren einfachen Tipps , um Strom und Gas zu sparen. Außerdem werfen wir einen Blick auf smarte Heizungsthermostate , die im anstehenden Winter vor allem Komfortfunktionen versprechen und in einigen Fällen auch die Heizkosten senken können.