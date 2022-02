Neuvorstellung FritzDECT 302: AVM verbessert seine smarten Heizregler

AVM bringt eine überarbeitete Version seines FritzDECT-Heizkörperreglers mit neuem Design und verbesserter Chip-Technologie auf den Markt. Neue Funktionen werden per Update nachgereicht. Der neue FritzDECT 302 ist ab sofort verfügbar und kostet 69 Euro.

Highlights von FritzDECT 302 Neuer, intelligenter Heizkörperregler für das Heimnetz

Steuert automatisch und präzise die Raumtemperatur

E-Paper-Display mit sehr guter Lesbarkeit, energieeffizient, in 90-Grad-Schritten drehbar

Per Funkstandard DECT ULE sicher im Heimnetz eingebunden

Hilft Energie einzusparen und verringert damit die Heizkosten

Einfaches Einrichten über FritzBox, bequeme Steuerung per FritzApp Smart Home, Browser

Per MyFritz-Dienst (FritzApp Smart Home, Browser) von unterwegs steuerbar

Fenster-auf-Erkennung, Tastensperre, Kalkschutzfunktion

Boost-Funktion für schnelles Aufheizen

Manueller Heizstopp mittels Frostschutz-Funktion

Leichtes Anbringen an gängigen Heizkörperventilen

Push-Mail-Funktion informiert über Status von Funkverbindung und Batteriestand

Update-fähig für neue Funktionen

Drei AA-Batterien im Lieferumfang enthalten

Voraussetzung: FritzBox mit DECT-Basis

Preis und Verfügbarkeit: 69 Euro (UVP); ab heute verfügbar

Das hat der bekannte Netzwerk-Spezialist AVM bekannt gegeben. Der neue FritzDECT 302 ist ein smarter Heizkörperregler, der zusammen mit einer FritzBox mit DECT-Basis zu Hause zum Einsatz kommen kann. Dank verschiedener Adapter ist der Anschluss an gängige Heizkörperventile kein Problem, das Gerät ist universell einsetzbar. Wer bereits andere FritzDECT-Gerät im Smarthome nutzt, kann den Heizkörperregler gleich mit dem FritzDECT 440 Vierfach-Taster oder per App mit dem Smartphone steuern. Zur Steuerung direkt am Gerät gibt es vier Tasten am Gerät. Verbunden mit einer FritzBox reguliert er automatisch und präzise die Raumtemperatur.Laut AVM bietet der neue Regler zudem ein erweitertes Energiekonzept, Boost-Funktion für schnelles (Auf-) Heizen, integrierte Fenster-auf-Erkennung und weitere Spar-Funktionen.Im Gegensatz zum Vorgänger-Modell, dem FritzDECT 301-Heizkörperregler, hat der neue 302 (nur) ein verbessertes E-Paper-Display und ein überarbeitetes Design. Die größten Verbesserungen hat AVM mit einem neuen Chip für die Hardware unter der Haube getan. Dadurch wird ein schnellerer Verbindungsaufbau zum Fritz-Netzwerk gewährleistet und eine bessere Energieeffizienz, sodass der Regler laut AVM mehrere Heizperioden übersteht. Allerdings werden nun auch drei anstatt bisher zwei AA-Batterie notwendig.Der Funktionsumfang ist um Grunde identisch mit dem Vorgänger-Modell, da das Unternehmen die Features per Updates regelmäßig erweitert. Der FritzDECT 302 ist laut AVM ab sofort für 69 Euro (UVP) erhältlich. Bisher konnten wir die Neuvorstellung aber noch nicht bei den bekannten Vertriebspartnern finden.