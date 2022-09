Energiekosten senken: Einfache Tipps, um Strom und Gas zu sparen

Öl, Gas und Strom : Wo kann man im Alltag den Verbrauch und damit direkt Kosten senken? Klar ist, im eigenen Haushalt gibt es viele Stellschrauben, um Energie einzusparen und damit die Rechnung zu verkleinern. Wir geben einen Überblick der Fakten und einfachen Spar-Tipps.

Gas: 80 Prozent des Verbrauchs entfallen auf Warmwasser und Heizen

Heizen: Nicht einfach immer auf 5

Neue Armaturen, Geschirrspüler besser

Strom: Versteckte Verbraucher

Stromfresser Stromverbrauch pro Jahr Alte Heizungspumpen 500 kWh Elektrischer Herd 445 kWh Gefrierschrank 415 kWh Kühlschrank 330 kWh Beleuchtung 330 kWh Wäschetrockner 325 kWh Geschirrspüler 245 kWh Waschmaschine 200 kWh Fernseher 190 kWh WLAN-Router 135 kWh

Die größten Energiefallen

Sparen von Geschirrspüler bis PC

Unsplash / Riccardo Annandale