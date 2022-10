Erste Benchmarks aufgetaucht: Nvidia RTX 4080 bricht alle Rekorde

Wird der Marktstart der Nvidia GeForce RTX 4080 erst im November erwartet, zeigen sich bereits vorab erste Benchmarks. Mit neuen Rekordwerten schließt die 16-GB-Variante der Ada Lovelace-Grafikkarte diverse 3DMark-Tests ab, in denen sie deutlich vor der RTX 3090 Ti liegt.

Beeindruckende Performance mit leichtem Beigeschmack

Technische Daten der Nvidia GeForce RTX 4000-Serie RTX 4090 RTX 4080 (16 GB) RTX 4080 (12 GB) Architektur Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Fertigung TSMC N4 TSMC N4 TSMC N4 GPU AD102 AD103 AD104 SMs 128 76 60 CUDA-Kerne 16.384 9.728 7.680 Basis-Takt 2.230 MHz 2.210 MHz 2.310 MHz Boost-Takt 2.520 MHz 2.510 MHz 2.610 MHz FP32-Leistung 82,6 TFLOPS 48,8 TFLOPS 40,1 TFLOPS Speicher 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Interface 384 Bit 256 Bit 192 Bit Durchsatz 21 Gbps 21 Gbps 21 Gbps Bandbreite 1.008 GB/s 736 GB/s 504 GB/s TDP 450 Watt 320 Watt 285 Watt Preis 1.949 Euro 1.469 Euro 1.099 Euro Release 12. Oktober November November

Nvidia

Geht es nach Nvidia, sollten die Augen aktuell vorrangig auf die neue RTX 4090 gerichtet sein, deren Release für den 12. Oktober geplant ist. Doch aus dem asiatischen Chiphell-Forum (via Videocardz ) erreichen uns jetzt die ersten Leistungswerte der für viele Gamer deutlich interessanteren und vor allem "erschwinglicheren" GeForce RTX 4080. Dabei absolvierte der leistungsstärkste Ableger mit 16 GB GDDR6X-Grafikspeicher den synthetischen Gaming-Parcour des bekannten Benchmark-Tools 3DMark.Für eine einzelne Grafikkarte rekordverdächtig, liefert die High-End-GPU 17.465 Punkte (Fire Strike Ultra), 13.977 Punkte (Time Spy Extreme) und 17.607 Punkte (Port Royal). Die Mehrleistung gegenüber dem bisherigen Flaggschiff, der RTX 3090 Ti, liegt somit je nach 3DMark-Szenario zwischen 18 und 30 Prozent. Den integrierten Benchmark von Shadow of the Tomb Raider verlässt die RTX 4080 bei einer 4K-Auflösung (2160p) mit durchschnittlich 128 FPS, was einem Plus von 23 Prozent gegenüber der RTX 3090 Ti entspricht.Die für die Benchmarks verwendete Grafikkarte liefert den Leaks zufolge einen Boost-Takt von 2505 MHz nebst 76 Compute Units (CU) und einer theoretischen Leistung von 53,67 TFLOPs. Damit liegt die mögliche 16-GB-Version der RTX 4080 zumindest nah an den technischen Daten, die Nvidia im Zuge der Ada Lovelace-Ankündigung veröffentlicht hat. Fraglich ist jedoch, wie die Leaker zu einem so frühen Zeitpunkt an einen passenden Nvidia-Treiber gekommen sind. Trotz realistischer Ergebnisse sollten diese mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.Offiziell soll die Nvidia GeForce RTX 4080 in Varianten mit 12 GB und 16 GB Videospeicher im Verlauf des November erscheinen. Die "echte" RTX 4080 wird dabei mit circa 1469 Euro zu Buche schlagen. Das abgespeckte Modell, das eher einer RTX 4070 mit 12 GB entsprechen würde, soll bei 1099 Euro liegen.