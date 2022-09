AMD senkt GPU-Preise deutlich: Perfektes Timing im Kampf gegen Nvidia

Nvidia hat sich mit dem Start der RTX 4000-Serie auch einen heftigen Preisaufschlag geleistet - inklusive irreführender Namensänderungen. Jetzt beweist AMD exzellentes Timing. Das Unternehmen hat die Listenpreise seiner Radeon RX 6000-Reihe nach unten angepasst.

Neue UVP Alter UVP RX 6950 XT $949 $1,099 RX 6900 XT $699 $999 RX 6800 XT $599 $649 RX 6800 $549 $579 RX 6750 XT $419 $549 RX 6700 XT $379 $479 RX 6650 XT $299 $399 RX 6600 $239 $379 RX 6500 XT 4GB $169 $199 RX 6400 $149 $159

Preiskampf zu erwarten

AMD

Das, was Nvidia rund um den Start der RTX 4000-Serie in Bezug auf Namensgebung und Preisgestaltung präsentiert, wird von vielen Kritikern als dreist bezeichnet. Die Preise steigen, Kartennamen suggerieren Leistungsklassen, die bisher ganz klar anders zugeordnet waren. Wie Digitaltrends berichtet, beweist AMD in dieser Hinsicht aktuell ein hervorragendes Timing für die Vermeldung von Preissenkungen, die sich über die gesamte RX 6000-Produktpalette erstrecken.Aktuell liegen die neuen Preise bisher nur in US-Dollar vor, hier muss man die Entwicklung in Euro also noch abwarten. Sicher scheint aber, dass vom High-End-Modell bis zur Einsteigerklasse deutliche Anpassungen zu erwarten sind.Mit diesen neuen Preisen dürfte der Markt für Grafikkarten in eine sehr interessante Phase eintreten. Bald wird AMD seine Radeon RX 7000-Serie vorstellen, in dieser Hinsicht sind die aktuellen Preissenkungen eine ganz normale Anpassung. Doch wichtig ist hier auch ein Blick auf Nvidia.Wegen starker Umwälzungen bei den Kryptowährungen wird der Markt aktuell mit gebrauchten RTX 3000-Karten geflutet. Dazu kommen volle Lager bei den Händlern. Für Nvidia sind die hohen Preise bei der 4000er-Serie also auch ein Mittel, um erst einmal den Bestand der 3000er-Modelle zu reduzieren. In dieses Geschäft will sich natürlich AMD mit seinen nach unten angepassten Preisen einmischen.