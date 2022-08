GoPro Hero 11 Black: Das ist die neue Action-Cam mit altem Design

GoPro steht vor der Einführung der 11. Generation seiner kompakten und wasserdichten Kameras, mit der sich in diesem Jahr wieder einiges in Bezug auf Hardware tun dürfte. Konkrete Daten fehlen noch, immerhin können wir die GoPro Hero11 Black aber schon jetzt zeigen.

Äußerlich gleich

GoPro

Dafür, dass sich vor allem im Inneren der GoPro Hero 11 Black im Vergleich zum Vorgängermodell etwas tut, spricht unter anderem, dass sich am Design gegenüber der Hero 10 praktisch nichts tut. Es bleibt bei einem großen Hauptdisplay auf der Rückseite, dem GoPro ein praktisches zweites Zusatzdisplay auf der Front zur Seite stellt.Außerdem finden sich die bestens bekannten Tasten, Klappen und Befestigungen an der GoPro Hero 11 Black, sodass sich am Design zumindest äußerlich rein gar nichts verändert hat. Einzig die Nummer der Modellreihe auf dem Gehäuse ist gestiegen. Die wichtigsten Änderungen dürften also unter der Haube erfolgen.Was sich in dieser Hinsicht tut, ist derzeit mangels eines Datenblatts noch offen. Früheren Berichten zufolge könnte erneut ein überarbeiteter Kamerasensor Einzug halten, mit dem GoPro unter anderem höhere Auflösungen oder höhere Bildraten ermöglichen könnte. So ist schon lange davon die Rede, dass man bald 6K-Auflösung bieten will.Ferner sind auch noch Verbesserungen bezüglich Software-Ausstattung und bei den Filmfunktionen denkbar, sodass unter anderem der Umgang mit den Inhalten auf der Kamera verbessert werden könnte oder auch neue HDR-Features Einzug halten könnten. Sobald uns mehr Informationen zur Hardware-Ausstattung und den Funktionen der GoPro Hero11 Black vorliegen, werden wir natürlich entsprechend informieren.