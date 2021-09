GoPro Hero10 Black: Alles zur neuen Actioncam vorab - Preis & Daten

Der Actioncam-Spezialist GoPro bringt mit der GoPro Hero10 Black wohl in der kommenden Woche seine "leistungsstärkste GoPro aller Zeiten auf den Markt. Wir haben schon jetzt sämtliche Details zu der knapp 540 Euro teuren Sportkamera mit dem neuen GP2-Chip vorliegen.

Doppelte Performance dank neuem GoPro GP2-Chip

Bessere Low-Light-Performance & HyperSmooth 4.0

Neues Front-Display mit höherer Bildwiederholrate

Technische Daten zur GOPRO Hero 10 Actioncam Bildschirm 2,27 Zoll LCD Touch mit Livevorschau Prozessor GP2 Effektive Fotoauflösung 23 MP, 155° Videoqualität 5,3k/60 fps, 4K/120 fps, 2,7K/240 fps, 1080p/240 fps, HDR Videofunktionen Videoschleife, 2x Zoom, Einzelfoto, LiveBurst, Serienfotos mit 25 fps, Zeitraffer, Livestreaming in 1080p, Aufnahmeformat: RAW, AVC, HEVC Aufnahmemedium MicroSD-Card mit mindestens V30 oder UHS-3 Ausstattung 3 Mikrofone mit Windgeräuschminderung, Bildstabilisator, int. Lautsprecher, Wasserdicht (10m), Kompatibel mit GoPro Mods, Halterungen und Zubehör, integrierte Halterung Verbindungen USB Typ C, WLAN, Bluetooth, GPS Besonderheiten Fotofunktion, Slow Motion, Gesichts-, Lächel-, Blinzel- und Szenenerkennung, Live Videoübertragung, Webcam-Unterstützung, Nachtsichtfunktion, Sprachsteuerung Akku 1720 mAh, Li-Ion, tauschbar, schnellladefähig Maße 55 x 71 x 33,6 mm Gewicht 153 Gramm

GoPro

Die GoPro Hero 10 Black entspricht äußerlich im Grunde vollkommen dem Vorgängermodell, wenn man von den jetzt in GoPros Firmenfarbe gehaltenen Schriftzügen absieht. Neu ist vor allem das Innenleben, wie wir bereits vor einigen Wochen in unserem ersten Bericht zu der neuen Kamera vermelden konnten.Mit dem neuen Modell hält nämlich die sogenannte GP2-Engine Einzug. Der spezielle Prozessor soll mal eben für eine Verdopplung der Leistung sorgen und mit anderen Hardware-Updates für eine verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglichen. Die Bildstabilisierung HyperSmooth 4.0 bezeichnet GoPro in seinen Marketing-Materialien mal eben als "bahnbrechend" und will sich deshalb in allen Betriebsmodi der GoPro Hero 10 Black einsetzen.Wie bereits berichtet, soll die neue GoPro die bisher schärfsten Bilder liefern, wobei Fotos mit bis zu 23 Megapixeln und 5,3K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde möglich sind. Slow-Motion-Videos sind mit achtfacher Verzögerung bei 2,7K-Auflösung (2,7K bei 240 FPS) möglich. Für diese Angabe setzt GoPro natürlich die 30 FPS Bildwiederholrate der Basiseinstellung voraus.Auf Wunsch kann man aus den 5,3K-Videos auch Standbilder mit ordentlichen 15,8 Megapixeln extrahieren. GoPro verspricht unter anderem Aufnahmen mit vielen Details, realistischer Wiedergabe der Texturen und ordentlichem Kontrast - und das sogar bei wenig Licht. Um die Bildqualität schon bei der Optik zu verbessern, bekommt die GoPro Hero 10 Black eine mit hydrophober Beschichtung versehen Objektivabdeckung, die zusätzlich Reflexionen minimiert und andere Störeffekte verhindern soll.HyperSmooth 4.0 soll unter anderem dafür sorgen, dass die Aufnahmen der GoPro Hero10 Black besonders weiche Aufnahmen liefert und kann jederzeit leicht aktiviert werden. Die Software hilft ebenfalls, die Low-Light-Performance zu steigern und ermöglicht eine Horizontausrichtung mit höherer Neigungsgrenze.Das Display der Hero10 bleibt unverändert 2,27 Zoll groß und kann per Touch bedient werden. Auf der Front wurde angeblich die Bildwiederholrate des in seiner Größe unveränderten Zusatzdisplays gesteigert, um eine flüssigere Darstellung zu erreichen. GoPro verspricht außerdem, dass die Touch-Bedienung und der Auslöser nun schneller bedient werden können. Auch die Bildqualität bei bei Livestreams soll jetzt höher sein.Das Sichtfeld der GoPro Hero10 Black ist mit 132 Grad unverändert breit. Durch das Max Lens Mod lässt es sich wie bisher auf 155 Grad verbreitern. Der Hersteller gibt außerdem an, dass sich die Maße des neuen Modells nicht verändert haben, so dass sämtliche Zubehörprodukte der Hero9 auch mit der neuen Version der Action-Kamera kompatibel sein sollen. Nur das Gewicht fällt mit 153 Gramm unwesentlich geringer aus.Der Akku hat sich ebenfalls nicht geändert. Der Stromspeicher ist also weiterhin 1720mAh groß und kann bei Bedarf schnell geladen werden. GoPro empfiehlt übrigens, grundsätzlich eine microSD-Karte mit V30 oder UHS-3-Support zu verwenden, um eine optimale Performance in allen Betriebsmodi zu gewährleisten.Die neue GoPro Hero10 Black wird wahrscheinlich am 15. September offiziell vorgestellt und kostet wohl stolzeohne das GoPro Cloud Jahresabo. Damit steigt der Preis gegenüber dem Vorgängermodell um ganze 50 Euro. Ein möglicher Grund dafür könnte in der in Folge der Chipkrise und Engpässen bei der Verfügbarkeit diverser Komponenten und Materialien liegen.