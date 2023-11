Insta360 Ace Pro: Neuzugang im Rennen um die beste Action-Cam

Nachdem DJI mit der Osmo Action 4 und GoPro mit der Hero 12 vorgelegt hat, zieht Insta360 beim Thema Flaggschiff-Actioncams in 2023 jetzt nach. Das neue Modell Ace Pro wurde zusammen mit Leica entwickelt und wirbt mit kippbarer Touchscreen und ganz viel KI.

4K120fps & KI: Insta360 Ace Pro startet

Was macht eine gute Action-Cam im Jahr 2023 aus? Geht es nach Insta360, will man mit dem Modell Insta360 Ace Pro jetzt ein neues Spitzenmodell bieten. Der neue 1/1,3"-Sensor soll im Zusammenspiel mit der von Leica entwickelten Linse für exzellente Bildqualität sorgen. Auf dem Blatt leistet die Kamera bis zu 4K120fps Videos und 48MP Fotos. Fast Charging macht 80 Prozent Ladung in 22 Minuten möglich.Ein besonderes Ausrufezeichen setzt das Unternehmen aber hinter den integrierten "5nm KI-Chip", der sei ein "Schlüsselelement für die Gesamtbildqualität". Angepasst an Objektiv- und Sensordaten der Kamera hat man demnach Fotomodelle entwickelt, die für Spitzenwerte bei Signal-Rauschen und Kontrastumfang bei schlechten Lichtverhältnissen sorgen. Insta360 behauptet selbstbewusst, in diesem Bereich "alle anderen Action-Kameras auf dem Markt" zu übertreffen.Die KI lässt dann auch bei Editier-Funktionen ihre Muskeln spielen. Wichtige Momente in Video sollen automatisch in der Kamera erkannt und als "Clip-Highlights" abgelegt werden. Ferner kann der "Highlight Assistent" auch ganze Videos automatisch editieren.Zu guter Letzt: Im Gegensatz zu GoPro und DJI, die ihre Action-Kameras für das Filmen von Selfie-Aufnahmen mit kleinen Displays an der Front ausstatten, macht Insta360 zusätzlich den 2,4 Zoll Touchscreen der Ace Pro nach vorn kippbar.Insta360 Ace Pro ist ab sofort verfügbar und geht für 480 Euro in den Handel. Wer auf schnelles Laden verzichten und einen kleineren 1/2"-Sensor sowie ein normales Objektiv in Kauf nimmt, bekommt mit dem Modell Insta360 Ace ein leicht abgespecktes Angebot für 410 Euro.