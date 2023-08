GoPro Hero 12 Black: Das ist die neue Action-Kamera mit mehr Laufzeit

WinFuture Exklusiv

GoPro steht kurz vor der Einführung der neuen GoPro Hero 12 Black. Die Action­cam bekommt in der neuen Generation aber nur ein behutsames Upgrade, denn es wird offensichtlich weiter der bekannte 5,3K-Sensor aus dem Vorgänger­modell verbaut. Wir haben alle Details und offizielle Bilder zu der neuen Cam vorab.

5,3K-Auflösung und 1/1,9"-Sensor bleiben Standard

GoPro verspricht längere Akkulaufzeit von bis zu 2,5 Stunden

Zusammenfassung GoPro plant Einführung der GoPro Hero 12 Black.

Kamera behält den 5,3K-Sensor, is zu 27 MP Fotos und 5,3K-Videos.

HyperSmooth 6.0 verbessert die Bildstabilisierung, Software bleibt sonst unverändert.

Akkulaufzeit erhöht sich auf bis zu 70 Minuten bei 5,3K und 60 FPS.

Gehäuse ist bis zu 10 Meter wasserdicht

Verkaufsstart am 13. September 2023, Preis bleibt bei rund 450 Euro.

Upgrade beschränkt sich hauptsächlich auf die Akkulaufzeit.

Die GoPro Hero12 Black geistert schon seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche, wobei vor einigen Wochen ein paar Fotos auf große Aufmerksamkeit sorgten. Damals hieß es, dass die neue Kamera mit einem neuen 1-Zoll-Sensor ausgerüstet werden soll. Dem ist augenscheinlich nicht so, denn in den uns vorliegenden Datenblättern ist erneut von einem 1/1,9"-Sensor die Rede, der wie zuvor 27 Megapixel Fotos und 5,3K-Videos ermöglicht.Zumindest laut den Datenblättern bleibt beim Sensor alles beim Alten. Auch die Hero12 Black bietet bis zu 5,3K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde mit optionalem HDR im Videomodus, während Fotos mit bis zu 27 Megapixeln möglich sind. Über die GoPro Quik-App sind wie zuvor Standbilder mit bis zu 24,7 Megapixeln extrahierbar. 8- und 10-Bit- und Log-Videos sind ebenfalls möglich.GoPro gibt weiterhin an, dass die neue Hero 12 Black Actioncam mit HyperSmooth 6.0 für eine noch einmal verbesserte Bildstabilisierung sorgen kann. Die Software bleibt, zumindest anhand dessen, was die Datenblätter bisher verraten, ansonsten weitestgehend unverändert. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Displays auf Vorder- und Rückseite, die nach wie vor 2,27 bzw. 1,4 Zoll Diagonale bieten. Die Gerüchte um ein "Edge-to-Edge"-Display bewahrheiten sich bei diesem Modell also vorerst nicht.Wo es tatsächlich Verbesserungen gibt, ist die Akkulaufzeit . Der Hersteller gibt an, dass die GoPro Hero12 Black mit ihrem unverändert 1720mAh großen Enduro-Akku bis zu 70 Minuten maximale Aufnahmedauer bei 5,3K-Auflösung mit 60 Bildern pro Sekunde erzielen kann. Das sind 9 Minuten mehr als zuvor. Im 5,3K-Modus mit 30 Bildern pro Sekunde soll das Gerät über 1,5 Stunden lang aufzeichnen können (über 90 Minuten, zuvor war von maximal 80 Minuten in diesem Modus die Rede).In der niedrigsten Einstellung mit Full-HD-Auflösung und 30 FPS sollen jetzt über 2,5 Stunden möglich sein (über 150 Minuten, zuvor maximal 137 Minuten). Bei Gewicht und Abmessungen ändert sich im Fall der GoPro Hero 12 Black wiederum nichts, sodass die Action-Kamera weiter rund 154 Gramm auf die Waage bringt. Das Gehäuse soll außerdem bis zu 10 Meter Tiefe wasserdicht sein.Zur weiteren Ausstattung gehören nach wie vor HyperView, die Horizontsperre, HyperSmooth AutoBoost und mehr. Insgesamt handelt es sich bei der GoPro Hero12 Black also um ein vorsichtiges Upgrade, das sich vor allem auf die Akkulaufzeit beschränkt. Auffällig ist an der neuen Kamera vor allem aber eins: das Gehäuse ist nun mit kleinen farbigen Sprenkeln übersät und nicht mehr einheitlich dunkelgrau. GoPro verwendet also offensichtlich Recycling-Materialien, um das Gerät umweltfreundlicher zu produzieren.Die neue GoPro Hero 12 Black soll angeblich ab dem 13. September 2023 verfügbar sein und wird dann zum Preis von 449,99 Euro genauso teuer sein wie ihr Vorgängermodell.