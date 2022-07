Pilot filmt spektakuläre Highway-Notlandung mit einer GoPro-Kamera

Es ist für Autofahrer und Piloten das Horrorszenario, nämlich eine Notlandung auf einer Autobahn. Denn dafür sind solche Straßen natürlich nicht vorgesehen - und dennoch gibt es keinen besseren Platz zum Notlanden. Das hat vor kurzem ein Pilot in North Carolina bewiesen.

Stromleitungen unterflogen

Es kommt immer wieder vor, dass Flugzeuge notlanden müssen. Das passiert vor allem dann, wenn Triebwerke ausfallen. Für eine Notlandung eignet sich kaum etwas besser als eine Autobahn - wenn dann nicht die Autos wären. Im Fall des von Vincent Fraser gesteuerten Flugzeugs ging aber alles glimpflich aus, zum einen, weil die Autobahn nur verhältnismäßig wenig befahren war und zum anderen, weil der Pilot meisterhaft reagierte.Zu sehen ist der Vorfall, der sich bereits Anfang Juli ereignet hat, auf der Facebook-Seite des lokalen Sheriff-Departments. Denn das Swain County Sheriff's Office hat ein Video der Notlandung veröffentlicht, dieses stammt von der GoPro-Kamera des (Un-)Glücks-Piloten selbst (via Yahoo News ).Dabei sieht man, dass Fraser zunächst einige Autos überfliegt und vor diesen die einmotorige Maschine aufsetzt. Der Flugbegleiter und ehemalige Soldat des Marine Corps schafft es schließlich, das Flugzeug zum Stehen zu bekommen, fast konnte er sogar eine Ausfahrt "korrekt" nehmen. Laut den Behörden wurde keiner verletzt, es entstand auch kein Sachschaden.Das Swain County Sheriff's Office war auch voll des Lobes für die Leistung Frasers und verweist u. a. auf den Umstand, dass bei Sekunde 20 des Videos Stromleitungen zu sehen sind, diese konnte der Pilot meisterhaft vermeiden. "Es gab so viele Dinge, die katastrophal hätten sein können, aber sie sind nicht passiert", kommentierte Sheriff Curtis Cochran den Vorfall."Ich schaltete in so eine Art Mentalität, die ich bei meiner Zeit bei den Marines gelernt habe. Ich musste also (Schwiegervater) Jeff retten, mein Ziel war es, unser Leben zu retten und die Menschen auf dem Boden zu retten, und zwar mit so wenig Schaden wie möglich", sagte Fraser einem lokalen TV-Sender. Die Reparaturen wurden übrigens direkt vor Ort vorgenommen, das Flugzeug konnte später aus eigener Kraft wieder starten - direkt vom Highway.