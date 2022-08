Microsoft soll Windows 11 22H2-Freigabe am 20. September planen

Microsoft soll den Startschuss für die allgemeine Verfügbarkeit des ersten großen Windows 11-Feature-Updates für den 20. September 2022 planen. Der Konzern selbst hat sich dazu noch nicht geäußert und wird das wohl auch erst kurz vor der Freigabe machen.

So war es zumindest in der Vergangenheit - selten hat Microsoft einen Versionssprung wie das nun anstehende Windows 11 22H2-Update vorab mit einem Starttermin angekündigt. Dennoch gibt es immer Gerüchte über die möglichen Termine - dieses Mal stammen sie vom Online-Magazin Windows Central Autor Zac Bowden schreibt, er habe von seinen Kontakten neue Informationen zur allgemeinen Verfügbarkeit von Windows 11 22H2 bekommen. Diese Informationen sind sogar recht konkret und decken sich mit weiteren Hinweisen, die in den letzten Tagen durchgesickert waren. Zudem gilt Zac Bowden als zuverlässiger Tippgeber.Bowden schreibt: "Microsoft hat noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Windows 11 Version 22H2 bekannt gegeben, aber ich habe über meine eigenen Kontakte erfahren, dass das derzeitige geplante allgemeine Verfügbarkeitsdatum für den 20. September angesetzt ist. Dieses Datum kann sich noch ändern, aber ich habe gehört, dass Microsoft dieses Datum zum jetzigen Zeitpunkt anstrebt. Der Launch-Build von Version 22H2 wird als Build 22621 ausgeliefert."Schon Anfang Mai dieses Jahres hatte Microsoft in einem Blogbeitrag für das Insider-Programm bestätigt, dass es sich bei der damals veröffentlichten Buildnummer 22621 um den ersten RTM-Kandidaten von Windows 11 22H2 (Sun Valley 2) handelt. Das ist also schon einmal sicher. Hinweise auf einen Starttermin im September hatte es schon im Juli gegeben . Andere Experten gingen aber bisher nicht von Ende September, sondern von einem frühen Start im September aus.Der 5. September wurde vielfach als Freigabetermin genannt, auch der Patch-Day am 13. September wurde schon als möglicher "Kandidat" genannt. Bis dahin ist es nicht mehr lange, also werden wir es bald wissen.