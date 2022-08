Windows 11: Offizieller Name für die nächste Version aufgetaucht

Microsoft arbeitet mit Hochdruck an dem ersten Versions-Update für Windows 11 , das noch in diesem Jahr erscheinen wird. Bisher ist noch nicht viel zu Neuerungen bekannt, ähnlich ist es mit dem Namen. Doch da hat der Konzern jetzt selbst eine Andeutung gemacht.

Windows 11 22H2?

"Hallo! Sie führen jetzt das Windows 11 2022 Update aus! Lesen Sie weiter, um neue Funktionen zu entdecken und alles so einzurichten, wie es Ihnen gefällt."

Updates und "Moments"

Schon Anfang des Jahres gab es Hinweise darauf, wie Microsoft das erste große Funktions-Update und den Versionssprung von Windows 11 nennen könnte. Seither hat sich aber einiges getan, und so sieht es jetzt aus, als ob auch die Namensgebung vereinfacht wird.Im März berichteten wir , dass Microsoft die neue Windows 11-Version vermutlich "Windows 11 22H2" nennen wird. Das passte zu der bis dato aktuellen Benennung und wurde so vom Windows Insider-Team in einem Blog-Beitrag vorab mitgeteilt.Jetzt deutet aber ein Ausschnitt aus der Begrüßung für den Startbildschirm nach der Aktualisierung darauf, dass es einfach "Windows 11 Version 2022" oder "Windows 11 2022" heißen wird. Entdeckt hatten das Teilnehmer des Windows Insider Programms. Der Name wurde so vor Kurzem in der Begrüßung geändert. Da heißt es jetzt:Nachdem Microsoft angekündigt hat, Windows 11 mit einem Funktionsupdate pro Jahr zu versorgen, liegt die Vermutung nahe, dass Microsoft die kommende Version tatsächlich einfach "2022 Update" nennen wird. Der Zusatz H1 oder H2 ist obsolet geworden. Auch andere Namen wie November Update, Creators Update und Co sind schon länger nicht mehr gebräuchlich bei den Versionsnamen.Microsoft hatte zudem bereits bestätigt, dass Windows-Nutzer die Veröffentlichung von neuen Funktionen auch abseits der Versions-Wechsel plant. Dafür wird nun der Begriff "Moments" genutzt. Neue Moments sind die Starts neuer Feature. Von Microsoft gibt es seit Wochen keine neuen Informationen zu dem bevorstehenden Update. Gerüchten zufolge bereitet sich Microsoft darauf vor, das nächste Windows 11-Update bereits am 20. September 2022 zu veröffentlichen . Dann werden wir genaues wissen.