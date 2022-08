Windows 11: Beta-Kanal startet neue Verbesserung im Datei-Explorer

Microsoft startet für Windows 11 22H2 ein Update für den Beta-Kanal. Wie schon in den letzten Wochen gibt es wieder zwei verschiedene Builds. Wir haben uns angesehen, welche Änderungen und Verbesserungen jetzt dazugekommen sind.

Build 22622.575 = Neue Funktionen werden ausgerollt

Build 22621.575 = Neue Funktionen sind standardmäßig deaktiviert

Was ist neu?

So installiert ihr das große Update schon heute

Im Windows 11 Insider Programm starten der Build 22621.575 und Build 22622.575. Die Änderungen werden als KB5016694 geführt. Da es sich um ein optionales Update für das Insider Programm handelt, stehen die Informationen derzeit noch nicht in der Knowledge Base bereit, dafür gibt es aber ein umfangreiches Changelog im Windows-Blog Wie schon bei den vorangegangenen Veröffentlichungen gibt es zwei Builds, die ausgeliefert werden:Insider, die in der Gruppe gelandet sind, in der neue Funktionen standardmäßig deaktiviert sind (Build 22621.xxxx), können sich alternativ aber auch für die Installation des Updates entscheiden, mit dem neue Funktionen ausgerollt werden (Build 22622.xxx). Dazu muss über die Windows Update-Funktion manuell nach Updates gesucht und dann der 22622.xxx-Build ausgewählt werden.Wer in der Gruppe mit den aktivierten neuen Funktionen ist, kann jetzt eine Neuerung für den Datei-Explorer und der Tab-Option ausprobieren. Ein Klick auf die mittlere Maustaste auf einen Ordner im Navigationsbereich des Datei-Explorers öffnet diesen in einem neuen Tab, so wie das schon beim Klicken auf einen Ordner im Hauptteil des Datei-Explorers der Fall ist.Die weiteren Änderungen in beiden Builds betreffen Fehlerbehebungen. So hat Microsoft verschiedene Probleme mit dem Datei-Explorer ausgemerzt, die unter anderem dazu führten, dass der dunkle Modus nicht korrekt umgestellt wurde oder das Drag-and-drop nicht wie erwartet funktionierte. Parallel dazu gibt es für alle Nutzer des Beta-Kanals noch ein weiteres Update, das den Absturz der Fotos-App beheben soll. Eine neue Version der App wird derzeit über den Microsoft Store ausgerollt. Das bedeutet allerdings, dass dieser Bugfix nicht sofort bei allen Nutzer ankommen wird.Weitere Informationen zu den Änderungen der Builds gibt es wie gewohnt im Windows Insider-Blog . Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Manager Brandon LeBlanc haben in dem neuesten Beitrag alle bekannten Probleme aufgelistet, an denen das Team derzeit noch arbeitet - dabei sind noch einmal einige neue Fehlermeldungen hinzugekommen.