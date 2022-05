Build 2022: Neue Funktionen und Werbung für den Microsoft Store

Der Microsoft Store nimmt unter Windows 11 einen immer wichtigeren Stellenwert ein und auch zur Build 2022 legen die Redmonder ihren Fokus auf die App-Plattform. Dabei dürfen sich Nutzer auf neue Funktionen freuen, müssen aber zukünftig auch Werbung in Kauf nehmen.

Nutzer werden bald mit App-Werbung konfrontiert

Installation von Apps direkt aus der Windows 11-Suche

Einfache App-Wiederherstellung geplant

Apple iOS- und Google Android-Nutzer kennen sie bereits: Hervorgehobene Apps innerhalb der mobilen Stores, die eher unscheinbar als "Ad", "Anzeige" oder "Werbung" markiert sind. Blieb man im Microsoft Store unter Windows 11 bislang von dieser Art der Werbung verschont, wird auch Microsoft zugunsten zahlungswilliger App-Entwickler passende Werbeflächen anbieten, wie man auf der Entwicklerkonferenz Build 2022 ankündigt. Erste Screenshots (oben) der Microsoft Store Ads zeigen jedoch eine vergleichsweise unaufdringliche Integration.Abseits der neuen App-Werbung wird Microsoft den Store tiefer in das Windows 11-Betriebssystem integrieren und Nutzern weitere Funktionen an die Hand geben. Wie die Redmonder erklären, wird die Suche nach bestimmten Apps innerhalb der Windows-Suche vereinfacht. Mit dem Suchergebnis übereinstimmen Programme sollen vorgeschlagen und direkt installiert werden können. Im Optimalfall sparen sich Nutzer somit den Weg über den Microsoft Store, sollte dieser nicht eventuell automatisch geöffnet werden.Weiterhin soll in Zukunft die Möglichkeit bestehen, bereits heruntergeladene und gelöschte Apps wiederherzustellen. Einen Vorteil sieht Microsoft vor allem bei Nutzern, die auf einen neuen Windows 11-PC wechseln und sich schnell und einfach alle früher vorhandenen Apps herunterladen wollen. Für Entwickler stärkt man so zudem die Kundenbindung.Die Microsoft Store Ads, eine App-Installation über die Windows 11-Suche und die Wiederherstellungsoption innerhalb des Stores sollen zeitnah mit Hilfe der kommenden Windows Insider-Previews getestet werden. Wann ein finaler Rollout der Funktionen erfolgt, steht jedoch noch nicht fest.