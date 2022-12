Windows Subsystem for Android bietet jetzt Android 13-Support

Schon im Oktober wurde bekannt, dass das Android-Subsystem des Betriebssystems Windows 11 zukünftig auch Android 13 unterstützen soll. Nun hat Microsoft den Support für die Google-Plattform in eine Preview integriert. Außerdem wurden einige Verbesserungen vorgenommen.

Update bringt Verbesserungen mit sich

Android 13-Support aktuell nur in der Preview-Version

Der Android 13-Support sowie die anderen Neuerungen wurden im Rahmen der Version 2211.40000.10.0 in das Windows Subsystem for Android (WSA) integriert. Damit lassen sich die meisten Vorteile des mobilen Betriebssystems unter Windows 11 nutzen. Laut Neowin hat Microsoft im Support-Blog keinen Eintrag zu dem Update veröffentlicht. Mit Android 13 als Basis kann das WSA jetzt von der neuesten Intel Bridge-Technologie und dem Intel Accelerated Execution Manager (Intel HAXM) profitieren.Zusätzlich zur Unterstützung von Android 13 wurden einige weitere Neuerungen bereitgestellt. Das Update bringt eine bessere Mauseingabe, ein zuverlässigeres Clipboard sowie Verbesserungen in Bezug auf das Skalieren einer App mit sich. Ferner wurde die Boot-Leistung um bis zu 50 Prozent verbessert, ein neuer Shutdown-Befehl eingeführt sowie die Zuverlässigkeit beim Öffnen von Mediendateien erhöht. Weitere Details können auf der offiziellen GitHub-Seite eingesehen werden.Derzeit wurde das Update ausschließlich in das Preview-Programm des WSA eingebaut. Da die Vorschau-Version unabhängig vom Windows Insider-Programm geführt wird, ist eine separate Anmeldung erforderlich, um die neuesten Builds herunterladen zu können. Es könnte mehrere Tage dauern, bevor das Update an die an registrierten Nutzer ausgeliefert wird. Wann die Aktualisierung in eine finale Version eingebaut wird, ist noch unklar.