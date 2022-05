Build 2022: Android-Apps in Windows 11 starten bald in Deutschland

Die Ankündigung der neuesten Betriebssystem-Version Microsofts - Windows 11 - weckte vor einiger Zeit bei vielen Nutzern das Interesse an den versprochenen Android-Apps. Dann aber passierte lange nichts. Das soll sich nun aber endlich ändern.

Vier weitere Länder kommen dazu

News, Videos und mehr in unserem Special

Zum Start der Entwickler-Konferenz Build 2022 hat der Redmonder Konzern zugesagt, die Integration des Amazon Stores für Android-Software auch in Deutschland umsetzen zu wollen. Die Funktion wurde zwar im Februar mehrere Monate nach dem Start von Windows 11 zwar endlich zugänglich gemacht, allerdings nur in den USA. Das weckte natürlich einigen Unmut bei Anwendern, die sich vor allem auf die neue Fassung des Betriebssystems freuten, um endlich auch ihre beliebtesten Android-Programme auf dem PC verwenden zu können.Jetzt aber will Microsoft auch die Anwender hierzulande mit einer Preview des Amazon Appstore in Windows 11 versorgen. Dabei ist "jetzt" allerdings keine Aussage über die konkrete Terminplanung. Denn zugesichert wurde der Start erst einmal nur "bis zum Ende des Jahres". Das dürfte zumindest bedeuten, dass man sich für den Sommer noch keine Hoffnungen machen braucht. Ein passender Termin dürfte die Bereitstellung des kommenden Herbst-Updates Windows 11 22H2 sein, da man dann gleich alles in einem Zug erledigen könnte.Parallel zu Deutschland werden laut der Ankündigung Microsofts auch Nutzer in Frankreich, Italien, Japan und Großbritannien die Möglichkeit bekommen, Android-Apps über die Amazon Appstore-Preview herunterzuladen und zu installieren. Wer nicht in einem dieser Länder lebt, wird sich dann mindestens bis zum kommenden Jahr gedulden müssen.Die Erfahrungen mit dem Projekt in den USA scheinen aber durchaus positiv zu sein. "Amazon hat bereits Tausende von Apps und Spielen in den Microsoft Store auf Windows 11 gebracht und wird den Katalog monatlich weiter ausbauen", hieß es. Insofern wäre es durchaus wünschenswert, wenn man sich in Redmond etwas mehr beeilen würde.