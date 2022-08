Christian Lindner: 9-Euro-Ticket ist "Gratismentalität" und "nicht fair"

Es ist kein Geheimnis, dass Finanzminister Christian Lindner kein Fan des 9-Euro-Tickets ist. Bei den Bürgern ist es hingegen ein großer Erfolg. Der FDP-Politiker lässt sich davon aber nicht beeindrucken und meinte nun, dass eine solche Subventionierung des ÖPNVs "nicht fair" sei.

9-Euro-Ticket ist "Gratismentalität"

In großen Teilen der Gesellschaft und auch Politik gilt das 9-Euro-Ticket, mit dem man diesen Sommer besonders günstig in Deutschland reisen und zur Arbeit fahren kann als überaus sinnvolle Maßnahme. Schon längst wird diskutiert, wie man einen Nachfolger umsetzen könnte.Doch dazu gibt es in der Koalition Widerstand: Denn Teile der FDP unter der Führung von Christian Lindner wollen davon nichts wissen. Der Finanzminister sagte nun auch in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen , dass er vom Ticket und auch der Verlängerung nichts hält: "Es stehen in der Finanzplanung für eine Fortsetzung des 9-Euro-Tickets keinerlei Mittel zur Verfügung", so Lindner. "Jeder Euro müsste durch Kürzung anderswo mobilisiert werden."Mehr als das: Das 9-Euro-Ticket sei "Gratismentalität à la bedingungsloses Grundeinkommen", so Lindner. Es sei "nicht fair", wenn Menschen, die keinen Zugang zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben, diesen finanzieren müssten: "Jeder Steuerzuschuss für ein nicht die Kosten deckendes Ticket bedeutet Umverteilung", so Lindner. "Die Menschen auf dem Land, die keinen Bahnhof in der Nähe haben und auf das Auto angewiesen sind, würden den günstigen Nahverkehr subventionieren."Allzu viel Unterstützung hat Lindner für diese Position allerdings nicht - nicht in der Öffentlichkeit, der Koalition und sogar der eigenen Partei. Denn die Bundesländer sind fast geschlossen für eine Weiterführung bzw. ein Nachfolgemodell. Auch in der FDP hat das 9-Euro-Ticket Befürworter bzw. jene, die sich für eine Beteiligung des Bundes aussprechen, darunter Lindner-Parteikollege und Bundesverkehrsminister Volker Wissing.