9-Euro-Ticket: Deutsche Bahn veröffentlicht eigene Smartphone-App

Der Ansturm auf das 9-Euro-Ticket hat die Deutsche Bahn nun dazu bewogen, es den neuen Fahrgästen einfacher zu machen, ihre Tickets auf das Smartphone zu bekommen: Mit einer neuen App werden die Kontrollen erleichtert.

Schnelles Kaufen auf dem Handy

Ab wann und wie lange gilt das 9-Euro-Ticket?

Das 9-Euro-Ticket ist ein einmaliges und zeitlich begrenztes Sonderangebot für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Deutschland und nur für die Monate Juni, Juli und August 2022 erhältlich. Los geht`s also am 1. Juni!



Das 9-Euro-Ticket gilt für den Monat, in dem es gekauft wurde. Wenn du das Ticket für Juni am 20. Juni 2022 kaufst, gilt es bis zum 30. Juni 2022. Für Juli und August brauchst du je ein weiteres 9-Euro-Ticket.

Wo und wie kann man das 9-Euro-Ticket kaufen?

Du hast noch kein Abo bei einem Verkehrsunternehmen und möchtest das 9-Euro-Ticket? Dann bist du hier genau richtig! Mit dieser App kannst du dir das 9-Euro-Ticket direkt und ganz einfach aufs Smartphone holen.



Alternativ kannst du das 9-Euro-Ticket auch direkt bei deinem Verkehrsunternehmen kaufen - vor Ort in den Kundenzentren, vereinzelt an Fahrkartenautomaten oder in den Apps der Verkehrsunternehmen.

Hinweis: Du hast schon ein Abo bei einem Verkehrsunternehmen? Dazu gehören auch Schülertickets, Semestertickets und Sozialtickets. Dann brauchst du diese App nicht. Du bekommst das 9-Euro-Ticket automatisch. Dein Verkehrsunternehmen bzw. Aufgabenträger informiert dich über den Weg der Verrechnung.

Du hast schon ein Abo bei einem Verkehrsunternehmen? Dazu gehören auch Schülertickets, Semestertickets und Sozialtickets. Dann brauchst du diese App nicht. Du bekommst das 9-Euro-Ticket automatisch. Dein Verkehrsunternehmen bzw. Aufgabenträger informiert dich über den Weg der Verrechnung. Wo ist das 9-Euro-Ticket gültig?

Das 9-Euro-Ticket kannst du bundesweit jeweils einen Monat lang - im Juni, Juli oder August 2022 - für Bus- und Bahnfahrten im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), also in allen U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen, nutzen. Regional gilt das 9-Euro-Ticket in allen S-Bahnen, Regionalbahnen (RB) und Regionalexpress-Zügen (RE) in der 2. Klasse. Nicht erlaubt sind Fahrten im Fernverkehr der DB (IC, EC, ICE) oder privater Anbieter wie Thalys, FlixTrain oder FlixBus.

Vodafone

Ab dem 1. Juni 2022 kann man in ganz Deutschland mit dem sogenannten 9-Euro-Ticket den Nahverkehr nutzen. Der Verkauf ist seit einigen Tagen geöffnet und jetzt gibt es ab sofort eine neue Option für Kauf und dann auch für das Vorzeige der Tickets bei einer Kontrolle: Wie Caschy in seinem Blog berichtet, hat die Bahn ihre Mobility Inside-App kurzerhand umgestrickt und als "9-Euro-Ticket"-App für Android und iOS herausgebracht.Die Mobility Inside-Plattform dient dabei als übergreifende Plattform für den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland.Mit der App kann man sich mit wenigen Klicks das vergünstigte Ticket auf das Smartphone holen. Das geht auch gleich für alle drei Monate, in denen das 9-Euro-Ticket zur Verfügung stehen wird. Die neue App soll vor allem für die "Neukunden" attraktiv sein, die durch die Aktion nun den Nahverkehr nutzen möchten und ansonsten bisher keine Apps bestimmter Verkehrsverbände oder der Deutschen Bahn nutzen. Die Apps sind kostenlos und stehen ab Android 6.0 und iOS 13.5 zur Verfügung (Links am Ende des Beitrags).Zudem hat die Bahn noch neue FAQ zur Aktion zur Verfügung gestellt:Weitere Fragen zu der Aktion beantwortet die Bahn auf ticket.besserweiter.de