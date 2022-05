Ärger droht: 9-Euro-Tickets gelten doch nicht in allen Nahverkehrszügen

Für 9 Euro einen Monat den gesamten Nahverkehr in Deutschland nutzen: Was so schön einfach klingt, könnte durch Ausnahmen bei einigen Zügen der Deutschen Bahn zu echtem Ärger führen. Denn auf bestimmten Strecken soll das Ticket dann doch nicht gelten.

Von wegen der gesamte Nahverkehr nutzbar: bei der Bahn gibt es Ausnahmen

Bei der Planung darauf achten

Deutsche Bahn AG / Kai Michael Neuhold

Das 9-Euro-Ticket stößt auf sehr reges Interesse in der Bevölkerung - wir hatten über 200.000 verkaufte Tickets in wenigen Stunden berichtet. Der Erfolg wundert wenig, reduziert es die Kosten für die Nutzung des Nahverkehrs doch erheblich - und macht den Traum vom deutschlandweiten Reisen für 9 Euro scheinbar möglich. Wie sich jetzt zeigt, wird es bei der Nutzung des Nahverkehrsangebots der Deutschen Bahn Ausnahmen geben, bei denen das 9-Euro-Ticket doch nicht gilt.Die Gründe für diese ungünstige Abweichung von der Regel sind in der Strukturierung der Bahn zu finden. Das Angebot an Nahverkehrs- und Regionalzügen wird bei der Bahn zwar zum großen Teil durch die DB Regio abgewickelt, hier gilt das 9-Euro-Ticket auch ausnahmslos. Es gibt aber auch Züge, die durch DB Fernverkehr betrieben werden und nur auf bestimmten Streckenabschnitten als Nahverkehr gelten. "Die Zugverbindungen haben jeweils eine IC-Nummer und eine RE-Nummer", so der SWR in seinem Bericht. Neben Stuttgart gibt es solche Verbindungen unter anderem auch rund um Berlin, bei Bremen, Rostock, Weimar und Siegen.Doch was gilt denn nun in diesen Zügen? Die Deutsche Bahn gibt darauf eine Antwort, die ernüchternder nicht formuliert sein könnte: "Das 9-Euro-Ticket ist nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE) gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fernverkehrszügen gelten."Und dann kommt dazu noch ein weiterer Fakt, der Reisende frustrieren dürfte: Bei der Reiseauskunft per Web oder App lassen sich die Verbindungen, die nicht vom 9-Euro-Ticket abgedeckt werden, nicht ausschließen. So bleibt bei der Reiseplanung nur, jede einzelne Zugverbindung zu prüfen: "Bei den betroffenen Verbindungen steht dann ein Hinweis, dass das 9 Euro-Ticket nicht gilt", so die Bahn.