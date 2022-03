Windows 11: Neue Explorer-Tabs lassen sich nun auch verschieben

Microsoft bereitet aktuell das nächste oder besser gesagt erste große Update für Windows 11 vor, Version 22H2 wird im nächsten Herbst erscheinen. Dabei wird es nicht nur Neuerungen am Betriebssystem selbst geben, sondern auch an den System-Apps, allen voran dem Explorer.

Explorer-Tabs werden flexibler

Der Datei-Explorer ist seit seiner Einführung in Windows 95 die vielleicht wichtigste Anwendung überhaupt. Denn natürlich ist es das zentrale Programm zum Durchsuchen des internen Speichers, dem Starten von Programmen und noch vielem mehr. Der Explorer ist aber auch ein Windows-Bestandteil, den Microsoft sehr und für viele zu behutsam modernisiert. So warten Nutzer seit bereits vielen Jahren auf eine Funktionalität, die Drittanbieter-Apps schon lange beherrschen: Tabs.Demnächst wird es wohl tatsächlich soweit sein: Denn seit einigen Wochen führt der Redmonder Konzern in den Insider Previews einen A/B-Test durch, der solche Explorer-Reiter einführt. Das kann man in der Regel nicht beeinflussen, im Fall des Explorers kann man die Freischaltung jedoch tatsächlich erzwingen und die Tabs schon jetzt ausprobieren (siehe Video unten). Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Microsoft mit solchen Tabs experimentiert, 2017 gab es die so genannten "Sets", die Reiter in gleich mehreren Windows-Elementen umsetzen sollten - das wurde aber aufgegeben.Auch im Zuge der jüngsten Experimente gibt es ein Hin und Her. Denn die Explorer-Tabs tauchten auf, waren dann wieder weg und nun sind sie im neuesten Build erneut aktivierbar. Microsoft hat das Feature nun auch verbessert, wie Windows Latest aufgefallen ist: Denn die einzelnen Reiter lassen sich nun - wie in einem Browser - verschieben bzw. neu anordnen, das funktioniert natürlich per klassischem Drag and Drop.Ein Tab lässt sich auch dem jeweiligen Fenster herausziehen, um eine neue Instanz zu öffnen - auch das ist ein Verhalten wie man es von Chrome und Co. kennt und schätzt. Ob und wann diese Tab-Funktionalität für alle kommt, ist derzeit nicht bekannt, man kann aber wohl mit einer Veröffentlichung im Zuge von Sun Valley 2 bzw. 22H2, also im nächsten Herbst rechnen.