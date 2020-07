CheatSheet: Windows Terminal Tastenkombinationen

Windows Terminal-App

Die wichtigsten Tastaturkürzel und Shortcuts zur Bedienung derals ausdruckbares CheatSheet.2019 hat Microsoft mit der Windows Terminal-App eine praktische Anwendung vorgestellt, die in Windows 10 die Kommandozeilen-Tools ergänzt. Zu den Hauptmerkmalen gehören mehrere Tabs zum Bearbeiten, zusätzliche Fenster, Unicode- und UTF-8-Zei­chen­un­ter­stüt­zung, eine GPU-beschleunigte Text-Rendering-Engine und die Möglichkeit, eigene Themen zu erstellen und Text, Farben, Hintergründe und Tastenkombinationen anzupassen. Für die Anpassung mit den Shortcuts haben wir eingebastelt.Mit der Bedienung über Tastenkombinationen, wie zum Beispiel Strg+F für die Suche, kann man die App dabei noch sehr viel schneller und effizienter bedienen. Die Hände bleiben auf der Tastatur und so geht es viel effizienter - wenn man denn die richtigen Shortcuts kennt. Die Tastenkürzel geben einem eine verbesserte Kontrolle über häufig genutzte Befehle. Wir haben die wichtigsten Befehle zusammen in ein Cheat Sheet gepackt und zeigen es in ver­schie­de­nen Versionen, die wir extra zum Ausdrucken erstellt haben.Mit den Tastenkürzeln gleich neben euch am Rechner könnt ihr sehr viel einfacher über die Tastatur mit dem Terminal interagieren. Statt lange die Einstellungen zu durchforsten oder nach dem passenden Tastenkürzel bei Google zu suchen habt ihr so alles jederzeit griffbereit. Hängt euch die Liste mit den Shortcuts an die Wand und lernt die Tastenkombinationen so besonders schnell.Wer gerne mit Tastaturkürzeln arbeitet und die Standard-Abkürzungen nicht ausreichend fin­det, kann sich zusätzlich benutzerdefinierte Tas­ten­kom­bi­na­tio­nen innerhalb von Windows Ter­mi­nal erstellen, die dann also neben dieser Short­cut-Liste noch weitere Schnellbefehle integrieren.Das hier zum Download angebotene ZIP-Archiv enthält die Dateien in farbiger und schwarz-weißer Ausfertigung, um je nach Wunsch Toner/Tinte sparen zu können. Der Spickzettel wurde für die Druckgröße Din A4 optimiert.