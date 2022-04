Windows 11: Microsoft stattet Media Player mit neuen Features aus

Microsoft hatte die Groove Music-App unter Windows 11 in Media Player umbenannt und plant, mit der Anwendung zukünftig den Windows Media Player ablösen zu können. Nun haben die Entwickler ein Update mit einer neuen Ansicht für Alben und weiteren Verbesserungen veröffentlicht.

Update wird in den nächsten Tagen verteilt

Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer 11.2203.30.0 und kann zunächst ausschließlich von Insidern, die im Dev-Channel registriert sind, heruntergeladen werden. Während sämtliche in der Bibliothek gespeicherten Alben bisher nach Künstler sortiert und in einer Galerie-Ansicht dargestellt wurden, besteht jetzt die Möglichkeit, sich die Alben und Songs in einer Liste anzeigen zu lassen. Es ist möglich, zwischen den verschiedenen Anzeigen zu wechseln.Dem Windows Insider Blog zufolge können die Nutzer außerdem nun mit der Maus über ein Album, einen Künstler oder eine Playlist hovern, um einen Button zum Einreihen in die Warteschlange angezeigt zu bekommen. Ein Rechtsklick auf die Ansicht mit der aktuellen Wiedergabe bringt jetzt zahlreiche Optionen zum Vorschein. Somit lassen sich Dateien schneller öffnen und die Seite des Albums oder Künstlers einfacher erreichen. Über einen Schieberegler können manche Einstellungen wie die Helligkeit und der Kontrast des Videos angepasst werden.Darüber hinaus arbeitet Microsoft daran, dass die App mit größeren Musik-Bibliotheken besser umgehen kann. Obwohl die aktualisierte App zusammen mit dem letzten Preview-Build veröffentlicht würde, könnte es noch eine Weile dauern, bis alle am Insider-Programm angemeldeten Nutzer das Update erhalten. Die Neuerungen werden schrittweise freigeschaltet und dürften dann in den nächsten Tagen allen Insidern zur Verfügung stehen.