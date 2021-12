Microsoft startet Lösung für fehlerhafte Outlook-Suche in Windows 11

Es gibt jetzt eine Lösung für Nutzer, die nach dem Wechsel auf Windows 11 Probleme in Verbindung mit IMAP/POP-Konten bei der Suche in Outlook bemerkten. Der Fehler ist schon länger bekannt, doch Microsoft konnte bisher keinen Hotfix bereitstellen.

Index gelöscht

Problem bei der Neu-Indexierung

Microsoft hat nun aber eine Lösung für Outlook-Nutzer bereitgestellt, die nach dem Upgrade auf Windows 11 mit Suchproblemen zu kämpfen haben. Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer . Es geht dabei um Leistungsprobleme, wenn ein Windows 11-Nutzer in Outlook die Suche nach bestimmten E-Mails in IMAP/POP-Konten aufriefen. Unter Umständen führte das dazu, dass keine Ergebnisse angezeigt wurden und dass die App komplett einfror."Dieses Problem tritt bei allen Konten auf, bei denen E-Mails und andere Elemente lokal in PST- oder OST-Dateien gespeichert sind, z. B. bei POP- und IMAP-Konten", erläuterte Microsoft in seiner Liste der aktuellen Probleme, die Outlook für PC betreffen. Schon seit einer frühen Preview von Windows 11 ist der Fehler bekannt."Bei Exchange- und Microsoft 365-Konten wirkt sich dieses Problem auf die Offline-Suche nach Daten in lokal gespeicherten OST-Dateien aus." Laut Microsoft ist Outlook für Microsoft 365, Outlook 2019 und Outlook 2016 betroffen. Laut Microsoft liegt die Ursache darin, dass der Windows-Suchindex während des Upgrades gelöscht wird, was die Suche unterbricht, bis der Index wiederhergestellt wird. Bei der Wiederherstellung läuft aber nicht immer alles rund.Wenn die Indizierung noch aktiv ist und zu lange dauert, kann man das Problem laut Microsoft umgehen, indem man die Windows-Desktopsuche deaktiviert und Outlook anweist, die integrierte Suche zu verwenden. Das kann als temporärer Workaround versucht werden. Wie das im Einzelnen funktioniert, erläutert das Office-Team jetzt in einem neuen Support-Dokument Der Fehler wurde bereits im September von Microsoft bestätigt . Damals kündigte das Team an, eine Lösung per Update bereitzustellen. Wer also nicht selbst Hand am Suchindex anlegen möchte, sollte auf das Update warten.