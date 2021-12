Surface Laptop Go: Neue Firmware aktiviert Windows 11-Akku-Feature

Microsoft verteilt neue Firmware für den Surface Laptop Go. Die Treiber-Updates verbessern die all­ge­mei­ne Stabilität sowie Kompatibilität und beheben Fehler - genaue Details wurden bisher aber nicht genannt. Es gibt auch eine Neuerung. Das Update wird allen Nutzern empfohlen.

Dieses Update: Verbessert die Gerätestabilität durch die Behebung eines Fehlers.

Verbessert die Grafikstabilität und aktiviert die Windows 11-Funktion zur Verbesserung der Akkulaufzeit.

Surface-Systemverwaltung - 3.140.139.0 Das folgende Update ist für Surface Laptop Go-Geräte mit Windows 10 Mai 2020 Update , Version 2004 (20H1) oder höher, verfügbar.

Nun rollt Microsoft das Dezember Firmware-Update für das Surface Laptop Go aus, das einige Verbesserungen mit sich bringt, unter anderem für die Systemstabilität. Behoben werden einige bekannte Probleme, heißt es in den Release-Notes. Einzelheiten werden dazu aber nicht genannt. Interessant ist jedoch eine Neuerung, die allen Surface Laptop Go-Besitzern zu Gute kommt, die bereits auf Windows 11 umgestiegen sind: Das Update aktiviert die Windows 11-Funktion zur Verbesserung der Akkulaufzeit und verhilft dem Rechner so zu längeren Laufzeiten.Die neuen Firmware- und Treiber-Updates stehen den Besitzern des Surface Laptop Go ab sofort zur Verfügung.Das Update wird allen Nutzern empfohlen und steht über die automatische Windows-Update-Funktion zur Verfügung. Microsoft weist darauf hin, dass die Surface-Updates in Etappen veröffentlicht werden. Falls die Firmware-Updates also noch nicht angezeigt werden, muss man sich noch etwas gedulden. Wichtig und zu beachten ist, dass Firmware-Updates nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können. Bekannte Probleme gibt es laut Microsoft derzeit nicht.