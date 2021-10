Intel Core i9-12900K: Alder Lake-CPU noch vor Release verkauft

Während Intel die Flaggschiff-Prozessoren der zwölften Generation erst in der nächsten Woche vorstellen dürfte, haben einige Händler den Chip schon vor dem offiziellen Release-Termin angeboten. Einem Nutzer ist es nun gelungen, den Intel Core i9-12900K im Voraus zu erwerben.

CPU kann noch nicht verwendet werden

Bei dem Käufer handelt es sich um den Reddit-Nutzer " Seby9123 ". Er hat es geschafft, zwei Core i9-12900K-Modelle zum Preis von 610 Dollar pro Stück zu erwerben. Bei welchem Händler er die beiden Prozessoren gekauft hat, hat er allerdings nicht verraten. Die Shops haben Intel wahrscheinlich vertraglich zugesichert, die Chips nicht vorzeitig zu versenden, sodass ihnen eine Strafe drohen würde, wenn er den Namen des Anbieters genannt hätte.Auch wenn manche Nutzer die neuen Flaggschiff-Prozessoren schon erhalten haben, gibt es momentan noch keine Möglichkeit, die Chips zu verwenden. Um die CPUs nutzen zu können, wird ein Z690-Mainboard benötigt. Die Produkte sollen ebenfalls erst später verkauft werden. Außerdem dürften die Mainboards zu Beginn recht teuer werden, da die Händler wahrscheinlich zunächst hauptsächlich hochwertigere Modelle anbieten. Da Seby9123 die Prozessoren aktuell in keinen Rechner einbauen kann, hat er auch keine Benchmark-Ergebnisse oder technischen Daten zu dem Chip geteilt.Der Intel Core i9-12900K soll am 27. Oktober und zusammen mit zwei weiteren Chips präsentiert werden. Ab Mittwoch wird es dann auch möglich sein, die Prozessoren vorzubestellen. Die Auslieferung soll dann am 4. November beginnen. Vorherigen Leaks zufolge bringt der Core i9-12900K acht Kerne vom Golven Cove-Typ sowie acht Gracemont-Kerne mit sich. Die Alder Lake-CPU besitzt einen 30 MiByte großen L3-Cache und einen Basis-Takt von 3,6 bzw. 2,7 Gigahertz sowie einen Turbo-Takt von 5,3 bzw. 3,9 GHz.