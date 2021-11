Alder Lake: Patch gegen Performance-Bug unter Linux bereitgestellt

Aufgrund ihrer Architektur haben die neuen Intel Alder Lake-Prozessoren unter Linux mit Performance-Einbrüchen zu kämpfen. Erst vor kurzem wurde ein Bug in Zusammenhang mit der Turbo Boost Max-Technologie bekannt. Nun wurde ein Patch, der den Fehler behebt, veröffentlicht.

Probleme im übertakteten Zustand

Wie aus einem Bericht von Neowin hervorgeht, hat Linus Torvalds vor kurzem wichtige Patches in den Linux-Kernel integriert. Ein Bugfix bezieht sich auf ein Problem, das die Nutzung der vollen Performance einer Alder Lake-CPU im übertakteten Modus verhindert. Der Fehler erinnert an einen ähnlichen Bug, der vor Wochen in Zusammenhang mit Windows 11 und Ryzen-Chips aufgetreten ist. Die Ursache war ein Problem mit der CPPC2-Technologie.Alder Lake-Prozessoren verfügen über eine Hybrid-Architektur, die aus Effizienz- und Performance-Kernen besteht. Bislang konnte Linux nicht zwischen den zwei Typen unterscheiden, wenn das System übertaktet wurde. Damit wird sowohl den E- als auch den P-Kernen der gleiche Performance-Wert zugeteilt.Daraus ist ein Konflikt mit der Intel Turbo Boost Max-Technologie (ITMT) entstanden. Die Technik ist dafür verantwortlich, priorisierte Aufgaben auf die schnellsten Kerne aufzuteilen. Da allen Alder Lake-Kernen der gleiche Performance-Wert zugewiesen wird, funktioniert Turbo Boost Max in übertakteten Systemen nicht. Der neue Patch beseitigt das Problem mit Hilfe Hardware-kontrollierter P-States (HWP).Bei dem behobenen Fehler handelt es sich nicht um das einzige Problem, das unter Linux in Verbindung mit den Alder Lake-Chips auftritt. Ein Feature des Cluster-Schedulers soll dafür sorgen, dass die Performance von Linux 5.16 im Vergleich zu vorherigen Linux-Kernen schlechter abschneidet. Der Bug konnte bis zum aktuellen Zeitpunkt nicht beseitigt werden.