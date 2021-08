Intel Core i9-12900K: Benchmark zur Alder Lake-S-CPU aufgetaucht

Einem durchgesickerten Benchmark-Ergebnis zufolge könnte die neue Intel Alder Lake-S-Generation nur kleine Performance-Sprünge mit sich bringen. Der Core i9-12900K konnte nur wenig besser als sein Vorgänger abschneiden. Die Aussagekraft des Tests ist jedoch eingeschränkt.

Der Flaggschiff-Prozessor soll im November erscheinen

Wie Videocardz schreibt, ist der Intel Core i9-12900K in der Datenbank des Benchmark-Anbieters Puget Systems aufgetaucht. Insgesamt können drei Einträge dem kommenden Alder Lake-Flaggschiff zugeordnet werden. Die Leistung der CPU wurde mit dem in After Effects integrierten Benchmark getestet. Da der Test nicht auf den Prozessor zugeschnitten ist und nur die Rechenleistung in der Animationssoftware angibt, hält sich die Aussagekraft der Werte in Grenzen. Mit anderen Programmen dürften andere Ergebnisse erzielt werden.In den drei Durchläufen konnte die Alder Lake S-CPU jeweils 1541, 1573 und 1575 Punkte erreichen. Damit schneidet der i9-12900K in dem Test nur wenig besser als der i9-11900K ab. Mit einem vergleichbaren Setup konnte der Vorgänger immerhin 1548 Punkte erzielen. Der Render Score des Alder Lake S-Modells ist etwa elf Prozent höher als der Wert der alten CPU.Im Benchmark standen der CPU eine Nvidia GeForce RTX 3090 und 64 Gigabyte RAM mit 4800 MHz zur Verfügung. Die Hardware wurde auf einem Asus ROG Strix Z690-E Gaming WiFi-Mainboard untergebracht.Der Core i9-12900K soll über acht Performance- sowie acht Effizienz-Kerne verfügen und eine Taktrate von bis zu 5 GHz mit sich bringen. Im 1-2 Core Boost werden bis zu 5,3 GHz erreicht. Die kleineren E-Kerne schaffen lediglich 3,7 GHz bzw. 3,9 GHz im 1-2 Core Boost. Der Prozessor soll im November erscheinen und den neuen LGA1700-Sockel voraussetzen.